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Güveçte etli patlÄ±can tarifi
KuÅŸbaÅŸÄ± kuzu eti, Ã§eÅŸitli sebzeler ve aroma katan baharatlar ile yemelere doyamayacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼veÃ§te etli patlÄ±can tarifi.
- FÄ±rÄ±nda
- 4 - 6 KiÅŸilik
- 30-60 dk
YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler
Malzemeler:
500 g kuzu kuÅŸbaÅŸÄ± et
2 adet patlÄ±can
2 domates
1 adet sivri biber
1 adet soÄŸan
4 diÅŸ sarÄ±msak
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber salçasÄ±
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik
1 su bardaÄŸÄ± su
YarÄ± çay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
KullanÄ±lan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre FÄ±rÄ±n
Güveçte etli patlÄ±can tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
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Tarif:
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- PatlÄ±can, sivri biber ve domatesi yÄ±kayÄ±p bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile istediÄŸiniz ÅŸekli vererek doÄŸrayÄ±n.
- SoÄŸanÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile yemeklik doÄŸrayÄ±n.
- SarÄ±msaklarÄ±n ise sadece kabuklarÄ±nÄ± temizleyin.
- Cam bir kase iÃ§ine biber salÃ§asÄ±, tuz, karabiber, kekik, su ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
- GÃ¼vecin iÃ§ine etleri ve sebzeleri ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
- En son hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sosu Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n ve gÃ¼vecin aÄŸzÄ±nÄ± alÃ¼minyum folyo ile sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n.
- Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 derecelik ArÃ§elik A Fry Ankastre FÄ±rÄ±nâ€˜da 35 dakika piÅŸirin.
- GÃ¼veÃ§te etli patlÄ±can yemeÄŸiniz hazÄ±r.
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Afiyet Olsun!
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