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Et Yemekleri
Haber GiriÅŸ: 07.05.2025 - 10:54 | Son GÃ¼ncelleme:

Güveçte etli patlÄ±can tarifi

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Güveçte etli patlÄ±can tarifi

KuÅŸbaÅŸÄ± kuzu eti, Ã§eÅŸitli sebzeler ve aroma katan baharatlar ile yemelere doyamayacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼veÃ§te etli patlÄ±can tarifi.

  • FÄ±rÄ±nda
  • 4 - 6 KiÅŸilik
  • 30-60 dk

YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler

Malzemeler:

 

500 g kuzu kuÅŸbaÅŸÄ± et
2 adet patlÄ±can
2 domates
1 adet sivri biber
1 adet soÄŸan
4 diÅŸ sarÄ±msak
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± biber salçasÄ±
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber
1 çay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik
1 su bardaÄŸÄ± su
YarÄ± çay bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

KullanÄ±lan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Ankastre FÄ±rÄ±n

Güveçte etli patlÄ±can tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

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Tarif:

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  1. PatlÄ±can, sivri biber ve domatesi yÄ±kayÄ±p bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile istediÄŸiniz ÅŸekli vererek doÄŸrayÄ±n.
  2. SoÄŸanÄ±n kabuklarÄ±nÄ± soyup bir bÄ±Ã§ak yardÄ±mÄ± ile yemeklik doÄŸrayÄ±n.
  3. SarÄ±msaklarÄ±n ise sadece kabuklarÄ±nÄ± temizleyin.
  4. Cam bir kase iÃ§ine biber salÃ§asÄ±, tuz, karabiber, kekik, su ve zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
  5. GÃ¼vecin iÃ§ine etleri ve sebzeleri ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.
  6. En son hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sosu Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n ve gÃ¼vecin aÄŸzÄ±nÄ± alÃ¼minyum folyo ile sÄ±kÄ±ca kapatÄ±n.
  7. Ã–nceden Ä±sÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ 200 derecelik ArÃ§elik A Fry Ankastre FÄ±rÄ±nâ€˜da 35 dakika piÅŸirin.
  8. GÃ¼veÃ§te etli patlÄ±can yemeÄŸiniz hazÄ±r.

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Afiyet Olsun!

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