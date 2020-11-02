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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Fırında Narlı Tavuk But

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Fırında Narlı Tavuk But
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Marine edilmiş nefis tavuk butlarına eşlik eden ekşi nar tadı ve bal aromasına bayılacaksınız! İşte fırında nefis narlı tavuk but tarifi...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 12 parça tavuk but
  • 2 adet havuç
  • 5-6 adet bebek patates
  • 2 adet mor soğan

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 dal taze kekik
  • 2 yemek kaşığı nar tanesi
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

  • 2 yemek kaşığı bal (Butların üzerine sürülecek)
  • 3 yemek kaşığı nar tanesi
  • 1 adet mor turp
  • 1/4 demet maydanoz

 Kullanılan ürünler;

  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Ankastre Fırın

Fırında Narlı Tavuk But Nasıl yapılır?

  1. Tavuk butları pişirmeden önce özel bir sosla marine edin.
  2. Sos için derin bir kaseye butları alın; üzerine yoğurt, domates salçası, sarımsak, zeytinyağı, kekik, nar taneleri, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. İyice tüm tavuklara sosu buladıktan sonra kasenin üzerini kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı'nda en az 1-2 saat bekletin.
  4. Soğanları soyun, patates ve havuçları yıkayın.
  5. Patatesleri ikiye kesin, soğanları halka halka doğrayın, havuçları da iri iri doğrayın.
  6. Geniş bir fırın tepsisinin tabanına doğradığınız soğan, patates ve havuçları dizin.
  7. Üzerine Arçelik No Frost Buzdolabı'nda dinlenen tavuk butları sosuyla berber dizin.
  8. Tavukların üzerine bir fırça yardımıyla bal sürün.
  9. Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
  10. Mor turpu ince ince dilimleyin.
  11. Pişen ve fırından çıkan tavuk butların üzerine nar tanelerini gezdirin.
  12. Dilimlediğiniz turpları ve maydanozları koyun.
  13. Sıcak sıcak bekletmeden servis edin.
  14. Afiyet olsun!

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