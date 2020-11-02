Son Güncelleme:
Fırında Narlı Tavuk But
Marine edilmiş nefis tavuk butlarına eşlik eden ekşi nar tadı ve bal aromasına bayılacaksınız! İşte fırında nefis narlı tavuk but tarifi...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 12 parça tavuk but
- 2 adet havuç
- 5-6 adet bebek patates
- 2 adet mor soğan
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 diş sarımsak
- 6 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 dal taze kekik
- 2 yemek kaşığı nar tanesi
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı bal (Butların üzerine sürülecek)
- 3 yemek kaşığı nar tanesi
- 1 adet mor turp
- 1/4 demet maydanoz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Ankastre Fırın
Fırında Narlı Tavuk But Nasıl yapılır?
- Tavuk butları pişirmeden önce özel bir sosla marine edin.
- Sos için derin bir kaseye butları alın; üzerine yoğurt, domates salçası, sarımsak, zeytinyağı, kekik, nar taneleri, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.
- İyice tüm tavuklara sosu buladıktan sonra kasenin üzerini kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı'nda en az 1-2 saat bekletin.
- Soğanları soyun, patates ve havuçları yıkayın.
- Patatesleri ikiye kesin, soğanları halka halka doğrayın, havuçları da iri iri doğrayın.
- Geniş bir fırın tepsisinin tabanına doğradığınız soğan, patates ve havuçları dizin.
- Üzerine Arçelik No Frost Buzdolabı'nda dinlenen tavuk butları sosuyla berber dizin.
- Tavukların üzerine bir fırça yardımıyla bal sürün.
- Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede üzeri iyice kızarana kadar pişirin.
- Mor turpu ince ince dilimleyin.
- Pişen ve fırından çıkan tavuk butların üzerine nar tanelerini gezdirin.
- Dilimlediğiniz turpları ve maydanozları koyun.
- Sıcak sıcak bekletmeden servis edin.
- Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik