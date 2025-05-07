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Fırında kuşkonmaz eşliğinde biftek tarifi
Kızarmış kuşkonmaz yanında, ağızda dağılan biftek tarifini sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
650 g biftek
1 bağ kuşkonmaz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
4 diş rendelenmiş sarımsak
Üzeri için;
Taze biberiye
Soğan halkaları
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Fırında kuşkonmaz eşliğinde biftek tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak kuşkonmazları yıkayın ve bir bıçak yardımı ile saplarının en sert yerinden kesin.
- Büyük bir cam kase içine biftek, kuşkonmaz, tuz, karabiber, rendelenmiş sarımsak ve zeytinyağını ekleyip birbirine harmanlayın.
- Cam kasenin üzerini streç film ile kaplayıp 30 dakika bekletin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine biftek ve kuşkonmazları aktarın.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Kuşkonmaz eşliğinde kızarmış bifteğiniz hazır.
- Sunum tabağınızı taze biberiye ve soğan halkaları ile süsleyerek kuşkonmaz eşliğinde bifteğinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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