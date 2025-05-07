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Et Yemekleri
Haber Giriş: 07.05.2025 - 11:17 | Son Güncelleme:

Fırında kuşkonmaz eşliğinde biftek tarifi

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Fırında kuşkonmaz eşliğinde biftek tarifi

Kızarmış kuşkonmaz yanında, ağızda dağılan biftek tarifini sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

650 g biftek
1 bağ kuşkonmaz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
4 diş rendelenmiş sarımsak
Üzeri için;

Taze biberiye
Soğan halkaları

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Fırında kuşkonmaz eşliğinde biftek tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

  1. İlk olarak kuşkonmazları yıkayın ve bir bıçak yardımı ile saplarının en sert yerinden kesin.
  2. Büyük bir cam kase içine biftek, kuşkonmaz, tuz, karabiber, rendelenmiş sarımsak ve zeytinyağını ekleyip birbirine harmanlayın.
  3. Cam kasenin üzerini streç film ile kaplayıp 30 dakika bekletin.
  4. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine biftek ve kuşkonmazları aktarın.
  5. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 30 dakika pişirin.
  6. Kuşkonmaz eşliğinde kızarmış bifteğiniz hazır.
  7. Sunum tabağınızı taze biberiye ve soğan halkaları ile süsleyerek kuşkonmaz eşliğinde bifteğinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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