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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.09.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Fırında Ballı Hardallı Tavuk Tarifi

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Fırında Ballı Hardallı Tavuk Tarifi

Klasik fırında tavuk yemeği farklı soslarla nasıl nefis bir tarife dönüşebilir merak ediyorsanız bu tarifimiz sizin için!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 5 parça tavuk but
  • 5 parça tavuk kanat
  • 3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı hardal
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı acı sos
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Taze kekik

Kullanılan ürünler:

  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Ankastre Fırın

Fırında Ballı Hardallı Tavuk Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Tavuk but ve kanatları iyice yıkayıp kurulayın.
  2. Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde hardal, soya sosu, acı sos, bal ve suyu karıştırın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak’ta döküm tavayı ısıtın.
  4. İçerisine zeytinyağını ekleyin.
  5. İyice ısındıktan sonra sarımsağı ilave edip but ve kanatları iki taraflı olacak şekilde çevirerek kızartın.
  6. Arçelik Ankastre Ocak’ta tavanın kapağını kapatıp 4-5 dakika kapalı halde pişirin.
  7. Tavukları fırın kabına alın, hazırladığınız sosu tavukların üzerine ekleyin ve Arçelik Ankastre Fırın’da 170 derecede tavuklar sosu çekene kadar 15 dakika kadar pişirin.
  8. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

 

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