Son Güncelleme:
Fırında Ballı Hardallı Tavuk Tarifi
Klasik fırında tavuk yemeği farklı soslarla nasıl nefis bir tarife dönüşebilir merak ediyorsanız bu tarifimiz sizin için!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 parça tavuk but
- 5 parça tavuk kanat
- 3 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı hardal
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı acı sos
- 3 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Taze kekik
Kullanılan ürünler:
- Arçelik Resital Doğrayıcı
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Ankastre Fırın
Fırında Ballı Hardallı Tavuk Tarifi Nasıl yapılır?
- Tavuk but ve kanatları iyice yıkayıp kurulayın.
- Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde hardal, soya sosu, acı sos, bal ve suyu karıştırın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta döküm tavayı ısıtın.
- İçerisine zeytinyağını ekleyin.
- İyice ısındıktan sonra sarımsağı ilave edip but ve kanatları iki taraflı olacak şekilde çevirerek kızartın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta tavanın kapağını kapatıp 4-5 dakika kapalı halde pişirin.
- Tavukları fırın kabına alın, hazırladığınız sosu tavukların üzerine ekleyin ve Arçelik Ankastre Fırın’da 170 derecede tavuklar sosu çekene kadar 15 dakika kadar pişirin.
- Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik