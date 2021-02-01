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Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Fırında Ayvalı Et Tarifi

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Fırında Ayvalı Et Tarifi
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Ayva ve eti daha önce bir arada denemediyseniz bu uyuma bayılacaksınız. Nefis ayvalı etiniz fırında pişerken yanına tereyağlı pilavınızı yapmayı unutmayın!

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 500 g dana kuşbaşı eti
  • 1 adet orta boy ayva
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 adet orta boy havuç
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı yenibahar
  • Sıcak su

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Ankastre Fırın

Fırında Ayvalı Et Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Soğanları ve havuçları soyun.
  2. Havuçları yarım ay, soğanları da dörde bölerek doğrayın.
  3. Ayvaların kabuklarını soyup dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra ince ince dilimleyin.
  4. Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede kızdırın. Dana kuşbaşı etlerini ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
  5. Ardından ayva, havuç ve kuru soğanları ekleyip yüksek ateşte soteleme işlemini sürdürün.
  6. Üzerine aromalarını bırakması için çubuk tarçın ve defne yaprağını ekleyin.
  7. Ayvaların üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyip Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede 30-35 dakika kadar pişirin.
  8. Pişme işlemi bitince çubuk tarçını çıkartıp tuz, karabiber ve az miktarda yenibaharı ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın.
  9. Isıya dayanıklı bir fırın kabına aldığınız ayvalı et soteyi önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20-25 dakika pişirin.
  10. Afiyet olsun!

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