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Fırında Ayvalı Et Tarifi
Ayva ve eti daha önce bir arada denemediyseniz bu uyuma bayılacaksınız. Nefis ayvalı etiniz fırında pişerken yanına tereyağlı pilavınızı yapmayı unutmayın!
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 g dana kuşbaşı eti
- 1 adet orta boy ayva
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 adet orta boy havuç
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet defne yaprağı
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı yenibahar
- Sıcak su
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Ankastre Fırın
Fırında Ayvalı Et Tarifi Nasıl yapılır?
- Soğanları ve havuçları soyun.
- Havuçları yarım ay, soğanları da dörde bölerek doğrayın.
- Ayvaların kabuklarını soyup dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra ince ince dilimleyin.
- Zeytinyağını Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerede kızdırın. Dana kuşbaşı etlerini ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
- Ardından ayva, havuç ve kuru soğanları ekleyip yüksek ateşte soteleme işlemini sürdürün.
- Üzerine aromalarını bırakması için çubuk tarçın ve defne yaprağını ekleyin.
- Ayvaların üzerine gelecek kadar sıcak su ekleyip Arçelik Ankastre Ocak'ta kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede 30-35 dakika kadar pişirin.
- Pişme işlemi bitince çubuk tarçını çıkartıp tuz, karabiber ve az miktarda yenibaharı ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın.
- Isıya dayanıklı bir fırın kabına aldığınız ayvalı et soteyi önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 20-25 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
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