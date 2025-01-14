Etli lahana sarma tarifİ
Lahanaların arasında yer alan pirinç, kıyma ve baharatlarla zenginleştirilen iç malzemesi ve üzerine dökülen sos ile pişen lezzetli etli lahana sarması…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet büyük boy lahana
300 g dana kıyma
2 su bardağı pirinç
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 adet rendelenmiş kuru soğan
5 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tepeleme tuz
1 çay kaşığı karabiber
Sosu için;
1 yemek kaşığı domates salçası
2 diş rendelenmiş sarımsak
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Etli lahana sarma tarifİ Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak lahananın dış yapraklarını ayıklayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer tencerede lahana yapraklarını kaynar suda 2 dakika haşlayın.
- Lahana sarmanın iç malzemesi için, büyük boy cam bir kasenin içine kıyma, pirinç, maydanoz, zeytinyağı, soğan, sarımsak, domates salçası, su ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
- Lahanaların orta damarlarını ayıklayın ve iç harç ile içini doldurup sarın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin tencerenin dibine lahanaların damarlı kısımlarını yerleştirin ve sardığınız lahanaları üzerine dizmeye başlayın.
- Sos için, cam bir kaseye domates salçası, sarımsak, su, zeytinyağı ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Tencereye dizdiğiniz lahanaların üzerine hazırladığınız sosu dökün.
- Lahanalar açılmasın diye üzerine tabak kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
- Etli lahana sarmanız hazır.
- Yoğurt eşliğinde yemeğinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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