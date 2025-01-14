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Et Yemekleri
Haber Giriş: 14.01.2025 - 14:07 | Son Güncelleme:

Etli lahana sarma tarifİ

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Etli lahana sarma tarifİ

Lahanaların arasında yer alan pirinç, kıyma ve baharatlarla zenginleştirilen iç malzemesi ve üzerine dökülen sos ile pişen lezzetli etli lahana sarması…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 adet büyük boy lahana
300 g dana kıyma
2 su bardağı pirinç
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 adet rendelenmiş kuru soğan
5 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı su
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tepeleme tuz
1 çay kaşığı karabiber
 

Sosu için;

 

1 yemek kaşığı domates salçası
2 diş rendelenmiş sarımsak
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Etli lahana sarma tarifİ Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak lahananın dış yapraklarını ayıklayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer tencerede lahana yapraklarını kaynar suda 2 dakika haşlayın.
  3. Lahana sarmanın iç malzemesi için, büyük boy cam bir kasenin içine kıyma, pirinç, maydanoz, zeytinyağı, soğan, sarımsak, domates salçası, su ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  4. Lahanaların orta damarlarını ayıklayın ve iç harç ile içini doldurup sarın.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocakta yer alan derin tencerenin dibine lahanaların damarlı kısımlarını yerleştirin ve sardığınız lahanaları üzerine dizmeye başlayın.
  6. Sos için, cam bir kaseye domates salçası, sarımsak, su, zeytinyağı ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  7. Tencereye dizdiğiniz lahanaların üzerine hazırladığınız sosu dökün.
  8. Lahanalar açılmasın diye üzerine tabak kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin.
  9. Etli lahana sarmanız hazır.
  10. Yoğurt eşliğinde yemeğinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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