Ekşili sulu köfte tarifi
Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden terbiyeli ekşili sulu köfte yemeği…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Köfte için;
300 g dana kıyma
1 adet yumurta akı
2 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı ince bulgur
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1,5 çay kaşığı tuz
İç malzemeler;
2 orta boy patates
2 adet havuç
5 yemek kaşığı sıvı yağ
4 yemek kaşığı un
5-6 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Terbiyesi için;
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu
Üzeri için;
İnce kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
Ekşili sulu köfte tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak pirinç ve bulguru yıkayıp, ikisini de ayrı kaselere koyup, üzerini geçene kadar su ilave edin ve 20 dakika bekletin.
- Ardından beklettiğiniz pirinç ve bulgurun suyunu süzün.
- Patates ve havucu yıkayıp, kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile küp şeklinde doğrayın.
- Köfte için: Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, rendelenmiş soğan, suyu süzülmüş pirinç ve ince bulgur, yumurta akı, tuz ve baharatları ekleyip 10 dakika kadar çalıştırın.
- Harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayın.
- Derin bir kap içerisine un ekleyip köfteleri una bulayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine sıvı yağı koyup kızdırın.
- Havuç ve patatesleri ekleyip 2 dakika kadar soteleyin.
- Ardından köfteler, üzerini geçecek kadar su, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin.
- Köftelerin dağılmaması için ara ara karıştırmaya özen gösterin.
- Terbiyesi için, cam kase içine yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu ekleyip bir kaşık yardımı ile pürüzsüz hale getirin.
- Yemek suyundan iki kepçe terbiyenin içine ilave edip karıştırın.
- Son olarak terbiyeyi yavaş yavaş tencereye eklerken bir yandan kepçe ile karıştırmayı ihmal etmeyin.
- Ekşili sulu köfte yemeğiniz hazır.
- Servis etmeden önce sunum tabağınızın üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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