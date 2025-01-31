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Et Yemekleri
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Ekşili sulu köfte tarifi

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Ekşili sulu köfte tarifi

Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden terbiyeli ekşili sulu köfte yemeği…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Köfte için;

 

300 g dana kıyma
1 adet yumurta akı
2 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı ince bulgur
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1,5 çay kaşığı tuz
İç malzemeler;

2 orta boy patates
2 adet havuç
5 yemek kaşığı sıvı yağ
4 yemek kaşığı un
5-6 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
 

Terbiyesi için;

 

1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu
Üzeri için;

İnce kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

Ekşili sulu köfte tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak pirinç ve bulguru yıkayıp, ikisini de ayrı kaselere koyup, üzerini geçene kadar su ilave edin ve 20 dakika bekletin.
  2. Ardından beklettiğiniz pirinç ve bulgurun suyunu süzün.
  3. Patates ve havucu yıkayıp, kabuklarını soyun ve bir bıçak yardımı ile küp şeklinde doğrayın.
  4. Köfte için: Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, rendelenmiş soğan, suyu süzülmüş pirinç ve ince bulgur, yumurta akı, tuz ve baharatları ekleyip 10 dakika kadar çalıştırın.
  5. Harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayın.
  6. Derin bir kap içerisine un ekleyip köfteleri una bulayın.
  7. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine sıvı yağı koyup kızdırın.
  8. Havuç ve patatesleri ekleyip 2 dakika kadar soteleyin.
  9. Ardından köfteler, üzerini geçecek kadar su, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pişirin.
  10. Köftelerin dağılmaması için ara ara karıştırmaya özen gösterin.
  11. Terbiyesi için, cam kase içine yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu ekleyip bir kaşık yardımı ile pürüzsüz hale getirin.
  12. Yemek suyundan iki kepçe terbiyenin içine ilave edip karıştırın.
  13. Son olarak terbiyeyi yavaş yavaş tencereye eklerken bir yandan kepçe ile karıştırmayı ihmal etmeyin.
  14. Ekşili sulu köfte yemeğiniz hazır.
  15. Servis etmeden önce sunum tabağınızın üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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