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Dana pirzola tarifi
Kendine özgü eşsiz lezzeti ile dana pirzola…
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
4 adet dana pirzola
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için;
Taze biberiye
Kullanılan ürünler;
· Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
Dana pirzola tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Büyük bir cam kase içine pirzola, kekik, tuz ve zeytinyağını ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iç hazesine pirzolaları ekleyip 200 derecede 12 dakikaya ayarlayın.
- Dana pirzolalarınız hazır.
- Pirzolaların üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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