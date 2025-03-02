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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:05 | Son Güncelleme:

Dana pirzola tarifi

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Dana pirzola tarifi

Kendine özgü eşsiz lezzeti ile dana pirzola…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

4 adet dana pirzola
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
 

Üzeri için;

 

Taze biberiye

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz

Dana pirzola tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Büyük bir cam kase içine pirzola, kekik, tuz ve zeytinyağını ekleyip birbirine iyice harmanlayın.
  2. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iç hazesine pirzolaları ekleyip 200 derecede 12 dakikaya ayarlayın.
  3. Dana pirzolalarınız hazır.
  4. Pirzolaların üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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