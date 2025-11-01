MENÜ
Dana antrikot tarifi
Et Yemekleri Dana antrikot tarifi
Et Yemekleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00

Dana antrikot tarifi

Dana antrikot tarifi

Yoğun et lezzetini sevenler için ideal bir seçim olan kızarmış dana antrikot tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı

·       Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

Dana antrikot tarifi Nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

  • 400 g (2 dilim) Dana Antrikot

Marine için;

 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy soğanın suyu
  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke
  • 1 dal taze biberiye
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tuz

Tarif:

 

  1. Cam bir kasenin içine zeytinyağı, soğanın suyu, balzamik sirke, biberiye, karabiber ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  2. Ardından etleri ilave edip, sosa iyice yedirin.
  3. Cam kasenin üstünü streç film ile kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı nda 2 saat dinlendirin.
  4. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz' ün haznesine antrikotları ekleyin ve et programında 200 derecelik sıcaklıkta 15 dakika ayarlayın.
  5. Dana antrikotlarınız hazır.
  6. Üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

 

