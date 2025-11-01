Son Güncelleme:
Dana antrikot tarifi
Yoğun et lezzetini sevenler için ideal bir seçim olan kızarmış dana antrikot tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Alttan Donduruculu Buzdolabı
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Dana antrikot tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 400 g (2 dilim) Dana Antrikot
Marine için;
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy soğanın suyu
- 2 yemek kaşığı balzamik sirke
- 1 dal taze biberiye
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
Tarif:
- Cam bir kasenin içine zeytinyağı, soğanın suyu, balzamik sirke, biberiye, karabiber ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Ardından etleri ilave edip, sosa iyice yedirin.
- Cam kasenin üstünü streç film ile kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 2 saat dinlendirin.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz' ün haznesine antrikotları ekleyin ve et programında 200 derecelik sıcaklıkta 15 dakika ayarlayın.
- Dana antrikotlarınız hazır.
- Üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
