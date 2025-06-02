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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:05 | Son Güncelleme:

Ciğer kızartma tarifi

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Ciğer kızartma tarifi

Lezzetli ve protein dolu ciğer kızartması tarifi ile karşınızdayız!

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        500 g dana ciğer

·        1 tane orta boy kuru soğan

Bulama harcı için;

·        2 yemek kaşığı un

·        2 yemek kaşığı mısır unu

·        1 yemek kaşığı pul biber

·        1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

·        1 çay kaşığı karabiber

·        1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için;

·        3 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için;

·        Yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğan

·        Kıyılmış maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

Ciğer kızartma tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Ciğerin zarını çıkarıp bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
  2. Cam bir kasenin içine un, mısır unu ve baharatları karıştırıp ciğerleri bu karışıma iyice bulayın.
  3. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine sıvı yağı ekleyin ve ciğerleri ilave edin.
  4. Et programında 200 derecelik sıcaklıkta 20 dakika ara sıra karıştırarak pişirin.
  5. Ciğer kızarmanız hazır.
  6. Sunum tabağınıza yarım ay şeklinde doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz ve ciğerleri ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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