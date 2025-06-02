Ciğer kızartma tarifi
Lezzetli ve protein dolu ciğer kızartması tarifi ile karşınızdayız!
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 500 g dana ciğer
· 1 tane orta boy kuru soğan
Bulama harcı için;
· 2 yemek kaşığı un
· 2 yemek kaşığı mısır unu
· 1 yemek kaşığı pul biber
· 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için;
· 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Sunum için;
· Yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğan
· Kıyılmış maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Ciğer kızartma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Ciğerin zarını çıkarıp bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
- Cam bir kasenin içine un, mısır unu ve baharatları karıştırıp ciğerleri bu karışıma iyice bulayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesine sıvı yağı ekleyin ve ciğerleri ilave edin.
- Et programında 200 derecelik sıcaklıkta 20 dakika ara sıra karıştırarak pişirin.
- Ciğer kızarmanız hazır.
- Sunum tabağınıza yarım ay şeklinde doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz ve ciğerleri ekleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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