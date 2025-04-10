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Et Yemekleri
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:22 | Son Güncelleme:

Beyti sarma tarifi

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Beyti sarma tarifi

Yemelere doyamadığımız lezzetli ev yapımı beyti sarma tarifini sizin için derledik.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Köfte için;

1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu
1 adet yumurta
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
500 g dana kıyma
Yarım demet kıyılmış maydanoz
5 adet yufka (dikdörtgen kesilmiş)
Sos İçin;

3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2,5 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Sunum için;

Kıyılmış maydanoz
2 yemek kaşığı süzme yoğurt

 

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Beyti sarma tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

 

  1. Sağan ve sarımsakların kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile soğanı ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip harç haline getirin.
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine hazırladığınız harç, kıyma ve maydonozu ekleyip iyice karıştırın.
  4. Salçalı sos için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine tereyağı, domates salçası, su ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.
  5. Köfte harcından bir kebaba yetecek kadar et alın ve kebap gibi uzunlamasına şekil verin.
  6. Harç bitene kadar aynı işlemi devam ettirin.
  7. Dikdörtgen kestiğiniz yufkalara hazırladığınız salçalı sosu sürüp, uzunlamasına şekil verdiğiniz köfteleri yerleştirin ve yufkaları köftelere sarın.
  8. Sardığınız köfteleri orta kalınlıkta olacak şekilde bir bıçak yardımı ile dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine dizin.
  9. Önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
  10. Beyti sarmaları sunum tabağınızın kenarına doğru bir çember oluşturacak şekilde dizin ve üzerine geriye kalan pişirdiğiniz salçalı sosu ilave edin
  11. Tabağın orta kısmına ise yoğurt ekleyin.
  12. Beyti sarma kebabınız hazır.
  13. Beyti sarmaların üzerine kıyılmış maydanoz serperek kebabınızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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