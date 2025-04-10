Beyti sarma tarifi
Yemelere doyamadığımız lezzetli ev yapımı beyti sarma tarifini sizin için derledik.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Köfte için;
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu
1 adet yumurta
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
500 g dana kıyma
Yarım demet kıyılmış maydanoz
5 adet yufka (dikdörtgen kesilmiş)
Sos İçin;
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı domates salçası
2,5 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Sunum için;
Kıyılmış maydanoz
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Beyti sarma tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Sağan ve sarımsakların kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile soğanı ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine soğan, sarımsak, galeta unu, yumurta, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip harç haline getirin.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine hazırladığınız harç, kıyma ve maydonozu ekleyip iyice karıştırın.
- Salçalı sos için Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinin içine tereyağı, domates salçası, su ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.
- Köfte harcından bir kebaba yetecek kadar et alın ve kebap gibi uzunlamasına şekil verin.
- Harç bitene kadar aynı işlemi devam ettirin.
- Dikdörtgen kestiğiniz yufkalara hazırladığınız salçalı sosu sürüp, uzunlamasına şekil verdiğiniz köfteleri yerleştirin ve yufkaları köftelere sarın.
- Sardığınız köfteleri orta kalınlıkta olacak şekilde bir bıçak yardımı ile dilimleyin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 30 dakika pişirin.
- Beyti sarmaları sunum tabağınızın kenarına doğru bir çember oluşturacak şekilde dizin ve üzerine geriye kalan pişirdiğiniz salçalı sosu ilave edin
- Tabağın orta kısmına ise yoğurt ekleyin.
- Beyti sarma kebabınız hazır.
- Beyti sarmaların üzerine kıyılmış maydanoz serperek kebabınızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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