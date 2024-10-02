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Arnavut ciğeri ve patates kızartması tarifi
Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebileceğiniz lezzetli Arnavut ciğeri ve yanında patates kızartması.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Ciğer için;
Yarım kilo zarı ayıklanmış ve temizlenmiş dana ciğer
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır unu
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kırmızı soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Patates kızartması için;
2 adet patates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Arnavut ciğeri ve patates kızartması tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patatesleri soyup yıkayın ve bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
- Soğanı ise salataya doğrar gibi yarım ay biçimde ince ince dilimleyip tuzlayın.
- Patatesleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk hazensine ekleyip üzerine iki ölçü kaşığı sıvı yağ ilave edin.
- Ciğer için; temizlenmiş ciğerleri küp küp doğrayın.
- Cam bir kasenin içine un, mısır unu, baharatlar ve ciğeri ekleyip iyice birbirine harmanlayın.
- Ciğerleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ikinci haznesine ekleyip, üzerine iki ölçü kaşığı sıvı yağ ilave edin.
- Patatesleri sebze-patates programında 25 dakikaya, ciğerleri ise ızgara programında 30 dakikaya ayarlayın.
- Ciğer ve patates kızartmanız hazır.
- Yarım ay şeklinde dilimlediğiniz kırmızı soğan eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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