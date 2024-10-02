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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.10.2024 - 14:45 | Son Güncelleme:

Arnavut ciğeri ve patates kızartması tarifi

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Arnavut ciğeri ve patates kızartması tarifi

Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebileceğiniz lezzetli Arnavut ciğeri ve yanında patates kızartması.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Ciğer için;

 

Yarım kilo zarı ayıklanmış ve temizlenmiş dana ciğer
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır unu
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kırmızı soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
 

Patates kızartması için;

2 adet patates
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Arnavut ciğeri ve patates kızartması tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Patatesleri soyup yıkayın ve bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
  2. Soğanı ise salataya doğrar gibi yarım ay biçimde ince ince dilimleyip tuzlayın.
  3. Patatesleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk hazensine ekleyip üzerine iki ölçü kaşığı sıvı yağ ilave edin.
  4. Ciğer için; temizlenmiş ciğerleri küp küp doğrayın.
  5. Cam bir kasenin içine un, mısır unu, baharatlar ve ciğeri ekleyip iyice birbirine harmanlayın.
  6. Ciğerleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ikinci haznesine ekleyip, üzerine iki ölçü kaşığı sıvı yağ ilave edin.
  7. Patatesleri sebze-patates programında 25 dakikaya, ciğerleri ise ızgara programında 30 dakikaya ayarlayın.
  8. Ciğer ve patates kızartmanız hazır.
  9. Yarım ay şeklinde dilimlediğiniz kırmızı soğan eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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