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Arnavut ciğeri tarifi
Kızgın yağda kızartılarak hazırlanan lezzetli Arnavut ciğeri tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 kg dilimlenmiş dana ciğeri
4 adet patates
1 adet kırmızı soğan
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak için;
Sıvı yağ
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Arnavut ciğeri tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Patateslerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyun ve küp küp doğrayın.
- Ardından soğanın kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yarım ay şeklinde dilimleyin ve üzerine tuz serperek elinizle ovun.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavanın içine sıvı yağ koyup kızdırın ve patatesleri ilave edip, altın sarısı renk alana kadar kızartın.
- Kızaran patatesleri kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alalın.
- Geniş bir kasenin içine un ve dilimlenmiş ciğerleri ekleyip iyice birbirine harmanlayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın içinde ki kızgın yağa ciğerleri ekleyerek 3 dakika karıştırarak kızartın.
- Kızaran ciğerleri de kağıt havlu serili bir tabağa alın.
- Arnavut ciğeriniz hazır.
- Sunum tabağınıza soğan, patates kızartması ve ciğerleri ekleyip, baharatlar eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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