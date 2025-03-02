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Et Yemekleri
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:00 | Son Güncelleme:

Arnavut ciğeri tarifi

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Arnavut ciğeri tarifi

Kızgın yağda kızartılarak hazırlanan lezzetli Arnavut ciğeri tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler: 

1 kg dilimlenmiş dana ciğeri
4 adet patates
1 adet kırmızı soğan
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
Kızartmak için;

 

Sıvı yağ

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Arnavut ciğeri tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Patateslerin kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyun ve küp küp doğrayın.
  2. Ardından soğanın kabuklarını bir bıçak yardımı ile soyup yarım ay şeklinde dilimleyin ve üzerine tuz serperek elinizle ovun.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavanın içine sıvı yağ koyup kızdırın ve patatesleri ilave edip, altın sarısı renk alana kadar kızartın.
  4. Kızaran patatesleri kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alalın.
  5. Geniş bir kasenin içine un ve dilimlenmiş ciğerleri ekleyip iyice birbirine harmanlayın.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın içinde ki kızgın yağa ciğerleri ekleyerek 3 dakika karıştırarak kızartın.
  7. Kızaran ciğerleri de kağıt havlu serili bir tabağa alın.
  8. Arnavut ciğeriniz hazır.
  9. Sunum tabağınıza soğan, patates kızartması ve ciğerleri ekleyip, baharatlar eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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