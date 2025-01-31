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Çorbalar
Haber Giriş: 03.02.2025 - 16:26 | Son Güncelleme:

Yuvalama çorbası tarifi

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Yuvalama çorbası tarifi

Bol etin, nohut’ un ve minik köftelerin yoğurtla buluştuğu, üzerine ise erimiş tereyağı ve nanenin eklendiği lezzetli yuvalama çorbası!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

Minik top köfteler için;

 

150 g dana kıyma
1 su bardağı kırık pirinç
Yarım su bardağı un
2 çorba kaşığı irmik
 

Çorba için;

 

500 gr incik
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kuru soğan
1,5 litre su
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı tepeleme tuz
 

Yoğurt sos için;

 

300 gr süzme yoğurt
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
4 bardak su
Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·       Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Yuvalama çorbası tarifi Nasıl yapılır?

 

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine bütün soğan, bir gece öncesinden ıslattığınız nohut, incik, tane karabiber ve tuzu ekleyip haşlama programında 15 dakika pişirin.
  2. Pirinç ve irmiği ayrı kaselere koyup, 20 dakika sıcak su ile ıslatın.
  3. Eti kemiklerinden ayırıp küçük küçük doğrayın.
  4. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, pirinç, un ve irmiği içine ekleyip iyice karıştırın.
  5. İyice karışan harcı üstü kapalı bir şekilde 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
  6. Köfte harcından nohut büyüklüğünde avucunuzda toplar yapın.
  7. Çorba için, Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içinde kalan et suyunu süzerek Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine aktarın.
  8. Et suyu kaynadığında minik köfte toplarını 4-5 dakika haşlayın.
  9. Köfteler haşlanırken yoğurt sos için, cam bir kase içine süzme yoğurt, su, yumurta ve unu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  10. Yoğurdu çorbaya alıştırmak için 2 kepçe kadar haşlama et suyundan yoğurt sosa ekleyin.
  11. Yoğurt sosu yavaşça akıtarak ve karıştırarak çorbanıza ekleyin.
  12. En son haşlanmış nohut ve pişmiş etleri ilave edin.
  13. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyin ve karışımı çorbanın üstüne dökün.
  14. Yuvalama çorbanız hazır.
  15. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

 

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