Yuvalama çorbası tarifi
Bol etin, nohut’ un ve minik köftelerin yoğurtla buluştuğu, üzerine ise erimiş tereyağı ve nanenin eklendiği lezzetli yuvalama çorbası!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Minik top köfteler için;
150 g dana kıyma
1 su bardağı kırık pirinç
Yarım su bardağı un
2 çorba kaşığı irmik
Çorba için;
500 gr incik
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet kuru soğan
1,5 litre su
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı tepeleme tuz
Yoğurt sos için;
300 gr süzme yoğurt
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
4 bardak su
Üzeri için;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Yuvalama çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine bütün soğan, bir gece öncesinden ıslattığınız nohut, incik, tane karabiber ve tuzu ekleyip haşlama programında 15 dakika pişirin.
- Pirinç ve irmiği ayrı kaselere koyup, 20 dakika sıcak su ile ıslatın.
- Eti kemiklerinden ayırıp küçük küçük doğrayın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine kıyma, pirinç, un ve irmiği içine ekleyip iyice karıştırın.
- İyice karışan harcı üstü kapalı bir şekilde 30 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda dinlendirin.
- Köfte harcından nohut büyüklüğünde avucunuzda toplar yapın.
- Çorba için, Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içinde kalan et suyunu süzerek Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine aktarın.
- Et suyu kaynadığında minik köfte toplarını 4-5 dakika haşlayın.
- Köfteler haşlanırken yoğurt sos için, cam bir kase içine süzme yoğurt, su, yumurta ve unu ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Yoğurdu çorbaya alıştırmak için 2 kepçe kadar haşlama et suyundan yoğurt sosa ekleyin.
- Yoğurt sosu yavaşça akıtarak ve karıştırarak çorbanıza ekleyin.
- En son haşlanmış nohut ve pişmiş etleri ilave edin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tavada tereyağını eritip kuru naneyi ekleyin ve karışımı çorbanın üstüne dökün.
- Yuvalama çorbanız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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