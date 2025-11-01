Son GÃ¼ncelleme:
Yayla çorbasÄ± tarifi
YoÄŸurt nane ve pirincin en gÃ¼zel uyumu: Anadoluâ€™nun ÅŸifa dolu Ã§orbasÄ±â€¦
- 4 - 6 KiÅŸilik
- 30-60 dk
YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler
Yayla çorbasÄ± tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Malzemeler:
- 7 su bardaÄŸÄ± su
- 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pirinÃ§
- 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
- 1 yumurta sarÄ±sÄ±
- 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt
- 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
Ãœzeri sos iÃ§in;
- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru nane
- 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±
Tarif:
- TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
- Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
- ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, normal modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
- YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
- 5 saat sonunda yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
- Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
- Ã‡orba iÃ§in; ArÃ§elik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocakâ€™ ta yer alan tencerenin iÃ§ine suyu ekleyip kaynatÄ±n.
- KaynadÄ±ktan sonra pirinÃ§leri ekleyin ve yumuÅŸayana kadar piÅŸirin.
- Terbiyesi iÃ§in; cam bir kase iÃ§ine yumurta sarÄ±sÄ±, un, tuz ve yoÄŸurdu ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile iyice birbirine harmanlayÄ±n.
- Ã‡orbanÄ±n suyundan 1-2 kepÃ§e alÄ±p terbiyeye yavaÅŸÃ§a ekleyin ve karÄ±ÅŸtÄ±rarak terbiyeyi Ä±lÄ±tÄ±n.
- ArdÄ±ndan terbiyeyi piÅŸen pirincin Ã¼zerine yavaÅŸ yavaÅŸ ilave edin ve bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p 10 dakika daha piÅŸirin.
- Sosu iÃ§in; ArÃ§elik Nano KaplamalÄ±Â ArÃ§elik Ankastre Ocak'Â ta yer alan sos tenceresinin iÃ§ine tereyaÄŸÄ± ve naneyi ekleyip eritin.
- HazÄ±r olan sosu sunum iÃ§in kaselere koyduÄŸunuz Ã§orbalarÄ±n Ã¼zerine ekleyin.
- Yayla Ã§orbanÄ±z hazÄ±r.
Afiyet Olsun!
