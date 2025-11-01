MENÃœ
Yayla çorbasÄ± tarifi
Çorbalar Yayla çorbasÄ± tarifi
Haber GiriÅŸ: 01.11.2025 - 07:00 | Son GÃ¼ncelleme:

Yayla çorbasÄ± tarifi

Yayla çorbasÄ± tarifi

YoÄŸurt nane ve pirincin en gÃ¼zel uyumu: Anadoluâ€™nun ÅŸifa dolu Ã§orbasÄ±â€¦

  • 4 - 6 KiÅŸilik
  • 30-60 dk

YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler

Yayla çorbasÄ± tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Malzemeler:

Â 

  • 7 su bardaÄŸÄ± su
  • 4 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pirinÃ§
  • 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± un
  • 1 yumurta sarÄ±sÄ±
  • 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt
  • 2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

Â 

Ãœzeri sos iÃ§in;

  • 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru nane
  • 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

Â 

Tarif:

Â 

  1. TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
  2. Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
  3. ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, normal modu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
  4. YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
  5. 5 saat sonunda yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
  6. Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
  7. Ã‡orba iÃ§in; ArÃ§elik Nano KaplamalÄ± Ankastre Ocakâ€™ ta yer alan tencerenin iÃ§ine suyu ekleyip kaynatÄ±n.
  8. KaynadÄ±ktan sonra pirinÃ§leri ekleyin ve yumuÅŸayana kadar piÅŸirin.
  9. Terbiyesi iÃ§in; cam bir kase iÃ§ine yumurta sarÄ±sÄ±, un, tuz ve yoÄŸurdu ekleyip bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile iyice birbirine harmanlayÄ±n.
  10. Ã‡orbanÄ±n suyundan 1-2 kepÃ§e alÄ±p terbiyeye yavaÅŸÃ§a ekleyin ve karÄ±ÅŸtÄ±rarak terbiyeyi Ä±lÄ±tÄ±n.
  11. ArdÄ±ndan terbiyeyi piÅŸen pirincin Ã¼zerine yavaÅŸ yavaÅŸ ilave edin ve bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ± ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p 10 dakika daha piÅŸirin.
  12. Sosu iÃ§in; ArÃ§elik Nano KaplamalÄ±Â ArÃ§elik Ankastre Ocak'Â ta yer alan sos tenceresinin iÃ§ine tereyaÄŸÄ± ve naneyi ekleyip eritin.
  13. HazÄ±r olan sosu sunum iÃ§in kaselere koyduÄŸunuz Ã§orbalarÄ±n Ã¼zerine ekleyin.
  14. Yayla Ã§orbanÄ±z hazÄ±r.

Â 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu Ä°Ã§erik.

Â 

