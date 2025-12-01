MENÜ
Sütlü tarhana çorbası tarifi
Çorbalar Sütlü tarhana çorbası tarifi
Çorbalar
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Sütlü tarhana çorbası tarifi

Sütlü tarhana çorbası tarifi

Sütle yumuşayan geleneksel tat: Köy mutfağından ilhamla sütlü tarhana.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tarhana
1 diş rendelenmiş sarımsak
Yarım yemek kaşığı acı salça
1 su bardağı soğuk süt
3 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz
Sunum için;

Kırmızı pul biber

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Sütlü tarhana çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk önce toz tarhanayı bir bardak sütle bir kasede karıştırıp eritin.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program- basınçsız pişirme modunda 30 dakikaya ayarlayın.
  3. Haznenin içine tereyağı, rendelenmiş sarımsak ve unu ekleyip iki dakika kavurun.
  4. Ardından acı salçayı ve tuzu ilave edip kavurmaya devam edin.
  5. Süt ile erittiğiniz tarhanayı ekleyip, topaklanmasını önlemek amacıyla çırpıcı ile karıştırın.
  6. En son et suyunu ilave edip, koyu bir kıvam alana kadar çırpıcı ile karıştırmaya devam edin.
  7. Sütlü tarhana çorbanız hazır.
  8. Servis etmeden önce üzerini kırmızı pul biber ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

