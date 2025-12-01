Son Güncelleme:
Sütlü tarhana çorbası tarifi
Sütle yumuşayan geleneksel tat: Köy mutfağından ilhamla sütlü tarhana.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tarhana
1 diş rendelenmiş sarımsak
Yarım yemek kaşığı acı salça
1 su bardağı soğuk süt
3 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı tuz
Sunum için;
Kırmızı pul biber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Sütlü tarhana çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk önce toz tarhanayı bir bardak sütle bir kasede karıştırıp eritin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program- basınçsız pişirme modunda 30 dakikaya ayarlayın.
- Haznenin içine tereyağı, rendelenmiş sarımsak ve unu ekleyip iki dakika kavurun.
- Ardından acı salçayı ve tuzu ilave edip kavurmaya devam edin.
- Süt ile erittiğiniz tarhanayı ekleyip, topaklanmasını önlemek amacıyla çırpıcı ile karıştırın.
- En son et suyunu ilave edip, koyu bir kıvam alana kadar çırpıcı ile karıştırmaya devam edin.
- Sütlü tarhana çorbanız hazır.
- Servis etmeden önce üzerini kırmızı pul biber ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.
Gözden KaçmasınLimonlu tavuklu orzo çorbası tarifi