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Pırasa çorbası tarifi
Kış aylarında şifa niyetine içilen pırasa çorbası tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
500 gr pırasa
2 havuç
1 patates
1 soğan
2 çorba kaşığı kırmızı mercimek
5 su bardağı su
3 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
Terbiye için;
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
1 yumurta
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Pırasa çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak pırasaların dış yapraklarını ayırın ve yıkayın.
- Bir bıçak yardımı ile pırasaları dilimleyin.
- Havuç, patates ve soğanın kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile kabaca doğrayın.
- Kırmızı mercimeği yıkayın ve suyunu süzün.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine pırasa ve sebzeleri ekleyip üzerine su ve et suyunu ilave edin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program-basınçsız pişirme modunda 40 dakikaya ayarlayıp sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.
- Haşlanan sebzeleri süzün ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Terbiyesi için, cam bir kase içine un, süt, tuz, yumurta ve karabiberi ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
- Çorbadan bir iki kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve ılıtın.
- Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya ekleyin ve hızlıca karıştırın.
- Bir taşım kaynattıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı ilave edin ve son kez karıştırın.
- Pırasa çorbanız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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