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Çorbalar
Haber Giriş: 02.03.2025 - 15:11 | Son Güncelleme:

Pırasa çorbası tarifi

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Pırasa çorbası tarifi

Kış aylarında şifa niyetine içilen pırasa çorbası tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

500 gr pırasa
2 havuç
1 patates
1 soğan
2 çorba kaşığı kırmızı mercimek
5 su bardağı su
3 su bardağı et suyu
1 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
Terbiye için;

2 çorba kaşığı un
1 su bardağı süt
1 yumurta
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Pırasa çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak pırasaların dış yapraklarını ayırın ve yıkayın. 
  2. Bir bıçak yardımı ile pırasaları dilimleyin.
  3. Havuç, patates ve soğanın kabuklarını soyup, bir bıçak yardımı ile kabaca doğrayın.
  4. Kırmızı mercimeği yıkayın ve suyunu süzün. 
  5. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine pırasa ve sebzeleri ekleyip üzerine su ve et suyunu ilave edin.
  6. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program-basınçsız pişirme modunda 40 dakikaya ayarlayıp sebzeler yumuşayana kadar haşlayın. 
  7. Haşlanan sebzeleri süzün ve Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  8. Terbiyesi için, cam bir kase içine un, süt, tuz, yumurta ve karabiberi ekleyip bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.
  9. Çorbadan bir iki kepçe alıp terbiyeye ekleyin ve ılıtın. 
  10. Hazırladığınız terbiyeyi çorbaya ekleyin ve hızlıca karıştırın. 
  11. Bir taşım kaynattıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı ilave edin ve son kez karıştırın.
  12. Pırasa çorbanız hazır.
  13. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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