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Çorbalar
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:21 | Son Güncelleme:

Makarna fagioli çorbası tarifi

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Makarna fagioli çorbası tarifi

Sotelenmiş sebzeler, fasulye, domates ve tabii ki makarna ile yapılan İtalya’nın sevilen çorbalarından…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·      2 yemek kaşığı zeytinyağı

·      1 adet havuç

·      1 adet kereviz sapı

·      1 adet kırmızı kapya biber

·      1 adet küçük soğan

·      2 diş rendelenmiş sarımsak

·      800 g borlotti fasülyesi

·      1 su bardağı yüksük makarna 

·      4 su bardağı tavuk suyu

·      1 çay kaşığı tuz

·      1 çay kaşığı karabiber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Makarna fagioli çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Havuç, kereviz sapı, kırmızı biber ve soğanı yıkayıp yemeklik doğrayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyağını kızdırın.
  3. Kızan yağın içine havuç, kereviz sapı, kırmızı biber, soğan ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip 10 dakika soteleyin.
  4. Sebzeler yumuşadığında tavuk suyu ve borlotti fasulyelerinin yarısını ilave edip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
  5. Ardından çorbayı daha pürüzsüz ve koyu bir kıvama getirmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  6. Son olarak borlotti fasulyesinin diğer yarısını ve yüksük makarnayı ekleyip 10 dakika daha pişirin.
  7. Makarna fagioli çobanız hazır.
  8. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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