Makarna fagioli çorbası tarifi
Sotelenmiş sebzeler, fasulye, domates ve tabii ki makarna ile yapılan İtalya’nın sevilen çorbalarından…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 adet havuç
· 1 adet kereviz sapı
· 1 adet kırmızı kapya biber
· 1 adet küçük soğan
· 2 diş rendelenmiş sarımsak
· 800 g borlotti fasülyesi
· 1 su bardağı yüksük makarna
· 4 su bardağı tavuk suyu
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Makarna fagioli çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Havuç, kereviz sapı, kırmızı biber ve soğanı yıkayıp yemeklik doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerede zeytinyağını kızdırın.
- Kızan yağın içine havuç, kereviz sapı, kırmızı biber, soğan ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip 10 dakika soteleyin.
- Sebzeler yumuşadığında tavuk suyu ve borlotti fasulyelerinin yarısını ilave edip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
- Ardından çorbayı daha pürüzsüz ve koyu bir kıvama getirmek için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Son olarak borlotti fasulyesinin diğer yarısını ve yüksük makarnayı ekleyip 10 dakika daha pişirin.
- Makarna fagioli çobanız hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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