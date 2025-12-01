MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriLimonlu tavuklu orzo çorbası tarifi
GeriÇorbalar Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorbalar
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00 | Son Güncelleme:

Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi

Yunan mutfağından ilhamla: Limonlu tavuklu orzo lezzeti.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 adet halka şeklinde doğranmış havuç
1 adet ince doğranmış kereviz sapı
1 dal taze biberiye
1 adet defne yaprağı
6 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı didiklenmiş kızarmış tavuk
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
 

Sunum için;

Yarım ay şeklinde dilimlenmiş limon
İnce kıyılmış

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

maydanoz

Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici yi manuel program-basınçsız pişirme modu 180 derece sıcaklıkta 35 dakikaya ayarlayın.
  2. Haznenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve soğan, havuç, kereviz sapı, biberiye ve defne yaprağını ekleyip soteleyin.
  3. Ardından tavuk suyunu ilave edin.
  4. Sebzeler yumuşadığında tavuk parçaları, arpa şehriye, limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.
  5. Arpa şehriyeleriniz yumuşadığında çorbanız pişmiş demektir.
  6. Limonlu tavuklu orzo çorbanız hazır.
  7. Servis etmeden önce sunum tabağınızın üzerini limon dilimleri ve kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

Gözden KaçmasınNohutlu pilav tarifiNohutlu pilav tarifiHaberi görüntüle

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet NSosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi