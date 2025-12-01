Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi
Yunan mutfağından ilhamla: Limonlu tavuklu orzo lezzeti.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 adet halka şeklinde doğranmış havuç
1 adet ince doğranmış kereviz sapı
1 dal taze biberiye
1 adet defne yaprağı
6 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı arpa şehriye
2 su bardağı didiklenmiş kızarmış tavuk
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Sunum için;
Yarım ay şeklinde dilimlenmiş limon
İnce kıyılmış
maydanoz
Limonlu tavuklu orzo çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program-basınçsız pişirme modu 180 derece sıcaklıkta 35 dakikaya ayarlayın.
- Haznenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızdırın ve soğan, havuç, kereviz sapı, biberiye ve defne yaprağını ekleyip soteleyin.
- Ardından tavuk suyunu ilave edin.
- Sebzeler yumuşadığında tavuk parçaları, arpa şehriye, limonun suyu, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Arpa şehriyeleriniz yumuşadığında çorbanız pişmiş demektir.
- Limonlu tavuklu orzo çorbanız hazır.
- Servis etmeden önce sunum tabağınızın üzerini limon dilimleri ve kıyılmış maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
