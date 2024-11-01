Kremalı yabani mantar çorbası tarifi
Karışık mantar, sarımsak ve bir miktar krema ile yapılan çorba, hızlı bir öğle yemeği veya akşam yemeği için mükemmel bir seçim.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 400 g karışık yabani mantar
· 1 litre sebze suyu
· 10 g kurutulmuş porçini mantarı
· 100 ml krema
· 1 adet rendelenmiş soğan
· 2 diş rendelenmiş sarımsak
· Yarım çay kaşığı kekik
· 2 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Üzeri için;
· Sotelenmiş mantar
Kremalı yabani mantar çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Yabani mantarları bir bıçak yardımı ile küçük küçük doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine porçini mantarı, doğradığınız mantarlar, rendelenmiş soğan ve zeytinyağını ekleyip kokusu çıkana kadar 10 dakika soteleyin.
- Ardından içine sarımsak, kekik, tuz, karabiber ve sebze suyunu ekleyip 15 dakika pişirin.
- Pişen mantar çorbasının pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- En son kremayı ekleyip 5 dakika daha pişirin.
- Kremalı yabani mantar çorbanız hazır.
- Üzerini sotelediğiniz mantarlar ile süsleyip sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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