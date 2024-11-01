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Çorbalar
Haber Giriş: 01.11.2024 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kremalı yabani mantar çorbası tarifi

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Kremalı yabani mantar çorbası tarifi

Karışık mantar, sarımsak ve bir miktar krema ile yapılan çorba, hızlı bir öğle yemeği veya akşam yemeği için mükemmel bir seçim.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

·       400 g karışık yabani mantar

·       1 litre sebze suyu

·       10 g kurutulmuş porçini mantarı

·       100 ml krema

·       1 adet rendelenmiş soğan

·       2 diş rendelenmiş sarımsak

·       Yarım çay kaşığı kekik

·       2 yemek kaşığı zeytinyağı

·       1 çay kaşığı tuz

·       1 çay kaşığı karabiber

 

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

 

Üzeri için;

·       Sotelenmiş mantar

Kremalı yabani mantar çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Yabani mantarları bir bıçak yardımı ile küçük küçük doğrayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine porçini mantarı, doğradığınız mantarlar, rendelenmiş soğan ve zeytinyağını ekleyip kokusu çıkana kadar 10 dakika soteleyin.
  3. Ardından içine sarımsak, kekik, tuz, karabiber ve sebze suyunu ekleyip 15 dakika pişirin.
  4. Pişen mantar çorbasının pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  5. En son kremayı ekleyip 5 dakika daha pişirin.
  6. Kremalı yabani mantar çorbanız hazır.
  7. Üzerini sotelediğiniz mantarlar ile süsleyip sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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