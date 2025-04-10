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Kremalı kereviz çorbası tarifi
İçinizi ısıtacak leziz bir çorbaya hazır olun!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet orta boy kereviz,
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tepeleme yemek kaşığı un
5 su bardağı su
Yarım su bardağı krema
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
Kereviz yaprağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Kremalı kereviz çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kereviz ve yapraklarını iyice yıkayın.
- Kerevizi bir bıçak yardımı ile soyup, yaprakları ile birlikte Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede tereyağını eritip kereviz ve unu kavurun.
- Ardından su ve baharatları ekleyip kerevizler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
- En son kremayı ilave edip, bir taşım kaynatın.
- Kremalı kereviz çorbanız hazır.
- Servis etmeden önce çorbanızın üzerini kereviz yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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