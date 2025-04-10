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Çorbalar
Haber Giriş: 10.04.2025 - 11:32 | Son Güncelleme:

Kremalı kereviz çorbası tarifi

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Kremalı kereviz çorbası tarifi

İçinizi ısıtacak leziz bir çorbaya hazır olun!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 adet orta boy kereviz,
1 yemek kaşığı tereyağı
2 tepeleme yemek kaşığı un
5 su bardağı su
Yarım su bardağı krema
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;

Kereviz yaprağı

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Kremalı kereviz çorbası tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. Kereviz ve yapraklarını iyice yıkayın.
  2. Kerevizi bir bıçak yardımı ile soyup, yaprakları ile birlikte Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede tereyağını eritip kereviz ve unu kavurun.
  4. Ardından su ve baharatları ekleyip kerevizler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
  5. En son kremayı ilave edip, bir taşım kaynatın.
  6. Kremalı kereviz çorbanız hazır.
  7. Servis etmeden önce çorbanızın üzerini kereviz yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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