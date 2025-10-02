MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKemik suyu çorbası tarifi
GeriÇorbalar Kemik suyu çorbası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorbalar
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:24 | Son Güncelleme:

Kemik suyu çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemik suyu çorbası tarifi

Soğuk kış günlerinde hem içimizi ısıtan hem de sağlığımıza destek olan geleneksel tarif kemik suyu çorbası.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 5 adet dana kemiği
  • 1 adet soğan
  • 3 adet havuç
  • 1 çay bardağı sirke
  • 2 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 litre su
  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz 

Sunum için;

  • Maydanoz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

Kemik suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Havuç ve soğanın kabuklarını soyup kabaca doğrayın.
  2. Geniş bir cam kase içerisine, kemiklerinizin üzerini geçecek şekilde su ve sirke ekleyip 1 saat bekletin.
  3. Ardından süzdüğünüz kemikleri, havuç, tuz, sarımsak ve soğanı Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine ekleyip suyu ilave edin ve ana kapağı kapatın.
  4. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi basınçlı pişirme programında 60 dakikaya ayarlayın.
  5. Pişen kemik suyu çorbanızı süzgeç yardımı ile süzün.
  6. Kemik suyu çorbanız hazır.
  7. Üzerini maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu içerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Next Sosyal
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi