Kemik suyu çorbası tarifi
Soğuk kış günlerinde hem içimizi ısıtan hem de sağlığımıza destek olan geleneksel tarif kemik suyu çorbası.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 5 adet dana kemiği
- 1 adet soğan
- 3 adet havuç
- 1 çay bardağı sirke
- 2 diş rendelenmiş sarımsak
- 2 litre su
- 1 tepeleme çay kaşığı tuz
Sunum için;
- Maydanoz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Kemik suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Havuç ve soğanın kabuklarını soyup kabaca doğrayın.
- Geniş bir cam kase içerisine, kemiklerinizin üzerini geçecek şekilde su ve sirke ekleyip 1 saat bekletin.
- Ardından süzdüğünüz kemikleri, havuç, tuz, sarımsak ve soğanı Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin içine ekleyip suyu ilave edin ve ana kapağı kapatın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi basınçlı pişirme programında 60 dakikaya ayarlayın.
- Pişen kemik suyu çorbanızı süzgeç yardımı ile süzün.
- Kemik suyu çorbanız hazır.
- Üzerini maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
