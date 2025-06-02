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Çorbalar
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:15 | Son Güncelleme:

Kabak çorbası tarifi

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Kabak çorbası tarifi

Lezzeti ve sağlıklı içeriği ile sofralarınıza renk katacak kabak çorbası tarifini sizin için derledik.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        3 adet orta boy yeşil kabak

·        1 adet kuru soğan

·        2 diş rendelenmiş sarımsak

·        3 adet  bebek patates

·        1 litre sebze suyu

·        1 su bardağı süt

·        2 yemek kaşığı zeytinyağı

·        1 avuç dereotu

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 çay kaşığı karabiber

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Kabak çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kabakları ve bebek patatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
  2. Soğanın ise kabuklarını soyup bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızıdırın.
  4. Soğan ve sarımsakları kokusu çıkana kadar soteleyin.
  5. Ardından kabak ve bebek patatesleri ekleyip 5 dakika kavurun.
  6. En son sebze suyu, süt, dereotu, tuz ve karabiberi ekleyip 20 dakika pişirin.
  7. Çorbanızın pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  8. Kabak çorbanız hazır.
  9. Kroton ekmek eşliğinde çorbanızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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