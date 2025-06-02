Kabak çorbası tarifi
Lezzeti ve sağlıklı içeriği ile sofralarınıza renk katacak kabak çorbası tarifini sizin için derledik.
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 3 adet orta boy yeşil kabak
· 1 adet kuru soğan
· 2 diş rendelenmiş sarımsak
· 3 adet bebek patates
· 1 litre sebze suyu
· 1 su bardağı süt
· 2 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 avuç dereotu
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Kabak çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kabakları ve bebek patatesleri yıkayıp bir bıçak yardımı ile küp küp doğrayın.
- Soğanın ise kabuklarını soyup bir bıçak yardımı ile yemeklik doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine zeytinyağını ekleyip hafif kızıdırın.
- Soğan ve sarımsakları kokusu çıkana kadar soteleyin.
- Ardından kabak ve bebek patatesleri ekleyip 5 dakika kavurun.
- En son sebze suyu, süt, dereotu, tuz ve karabiberi ekleyip 20 dakika pişirin.
- Çorbanızın pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Kabak çorbanız hazır.
- Kroton ekmek eşliğinde çorbanızı sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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