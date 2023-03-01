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İtalyan mercimek çorbası tarifi
Lezzetli ve doyurucu sebzelerle dolu sağlıklı İtalyan mercimek çorbası tarifi.
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 havuç
· 1 soğan
· 1 kereviz sapı
· 1,5 su bardağı kahverengi mercimek
· 1 defne yaprağı
· 6,5 su bardağı sebze suyu
· 2 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
· Maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
İtalyan mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak mercimekleri yıkayıp durulayın.
- Havuç, kereviz ve soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tencerede zeytinyağını kızdırın.
- Ardından havuç, kereviz ve soğanı hafif soteleyin.
- Sotelenen sebzelerin üzerine mercimek, baharatlar, defne yaprağı ve et suyunu ekleyip 40 dakika mercimekler hafif yumuşayana kadar pişirin.
- Çorbanız hazır.
- İtalyan mercimek çorbanızın üzerine maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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