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Çorbalar
Haber Giriş: 01.03.2023 - 10:22 | Son Güncelleme:

İtalyan mercimek çorbası tarifi

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İtalyan mercimek çorbası tarifi

Lezzetli ve doyurucu sebzelerle dolu sağlıklı İtalyan mercimek çorbası tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 havuç

·         1 soğan

·         1 kereviz sapı

·         1,5 su bardağı kahverengi mercimek

·         1 defne yaprağı

·         6,5 su bardağı sebze suyu

·         2 yemek kaşığı zeytinyağı

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

·          Maydanoz

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

İtalyan mercimek çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak mercimekleri yıkayıp durulayın.
  2. Havuç, kereviz ve soğanın kabuklarını soyup yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tencerede zeytinyağını kızdırın.
  4. Ardından havuç, kereviz ve soğanı hafif soteleyin.
  5. Sotelenen sebzelerin üzerine mercimek, baharatlar, defne yaprağı ve et suyunu ekleyip 40 dakika mercimekler hafif yumuşayana kadar pişirin.
  6. Çorbanız hazır.
  7. İtalyan mercimek çorbanızın üzerine maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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