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Çorbalar
Haber Giriş: 02.10.2024 - 14:45 | Son Güncelleme:

Havuç çorbası tarifi

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Havuç çorbası tarifi

Tam bir şifa deposu olan ve rengi ile iştah kabartan havuç çorbası tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

2 adet küçük soğan
4 adet havuç
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
 

Üzeri için;

Tane karabiber
Taze nane
Kruton ekmek

Havuç çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak soğanların kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın.
  2. Havuçların ise kabuklarını soyup rendeleyin.
  3. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program- basınçsız pişirme programında 45 dakikaya ayarlayın.
  4. Sıvı yağı hafif kızdırıp soğanları ve rendelenmiş havucu 10 dakika soteleyin.
  5. Ardından tereyağı ve unu ilave edin.
  6. Tereyağı eriyip unun kokusu çıkana kadar 5 dakika daha soteleyin.
  7. En son su ve tavuk suyunu ilave edin.
  8. Havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak 30 dakika pişmeye bırakın.
  9. Havuçlar iyice yumuşadıktan sonra çorbanın pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
  10. Pişen çorbanın içine tuz, karabiber ve sütü ilave edip iki tur daha karıştırın.
  11. Havuç çorbanız hazır.
  12. Servis etmeden önce tane karabiber, taze nane ve kızarmış kruton eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun!

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