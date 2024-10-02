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Havuç çorbası tarifi
Tam bir şifa deposu olan ve rengi ile iştah kabartan havuç çorbası tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 adet küçük soğan
4 adet havuç
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Üzeri için;
Tane karabiber
Taze nane
Kruton ekmek
Havuç çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak soğanların kabuklarını soyup iri küpler halinde doğrayın.
- Havuçların ise kabuklarını soyup rendeleyin.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi manuel program- basınçsız pişirme programında 45 dakikaya ayarlayın.
- Sıvı yağı hafif kızdırıp soğanları ve rendelenmiş havucu 10 dakika soteleyin.
- Ardından tereyağı ve unu ilave edin.
- Tereyağı eriyip unun kokusu çıkana kadar 5 dakika daha soteleyin.
- En son su ve tavuk suyunu ilave edin.
- Havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar ara ara karıştırarak 30 dakika pişmeye bırakın.
- Havuçlar iyice yumuşadıktan sonra çorbanın pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Pişen çorbanın içine tuz, karabiber ve sütü ilave edip iki tur daha karıştırın.
- Havuç çorbanız hazır.
- Servis etmeden önce tane karabiber, taze nane ve kızarmış kruton eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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