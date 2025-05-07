Bezelye çorbası tarifi
Bezelyenin yumuşak dokusu ve hafif tatlı tadıyla beğenerek içeceğiniz bezelye çorbası tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 su bardağı bezelye
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su
Üzeri için;
Bezelye taneleri
Krema
Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Bezelye çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program-basınçsız pişirme moduna alıp 35 dakikaya ayarlayın.
- Zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğanı hazneye ekleyip 5 dakika kavurun.
- Ardından unu ekleyip kavurmaya devam edin.
- En son bezelye, süt, baharatlar ve sıcak suyu ilave edip pişirin.
- Pişen çorbanızın hafif pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Bezelye çorbanız hazır.
- Üzerini bezelye taneleri, krema ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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