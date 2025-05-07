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Çorbalar
Haber Giriş: 07.05.2025 - 10:32 | Son Güncelleme:

Bezelye çorbası tarifi

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Bezelye çorbası tarifi

Bezelyenin yumuşak dokusu ve hafif tatlı tadıyla beğenerek içeceğiniz bezelye çorbası tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

 

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
2 su bardağı bezelye
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su
Üzeri için;

Bezelye taneleri
Krema
Taze nane

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Bezelye çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 'yi manuel program-basınçsız pişirme moduna alıp 35 dakikaya ayarlayın.

  2. Zeytinyağı ve yemeklik doğranmış soğanı hazneye ekleyip 5 dakika kavurun.
  3. Ardından unu ekleyip kavurmaya devam edin.
  4. En son bezelye, süt, baharatlar ve sıcak suyu ilave edip pişirin.
  5. Pişen çorbanızın hafif pürüzsüz olması için Arçelik Resital Rendeli El Blender Setinden geçirin.
  6. Bezelye çorbanız hazır.
  7. Üzerini bezelye taneleri, krema ve taze nane ile süsleyip servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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