Buhara Pilavı Tarifi | Mucize Lezzetler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
AK Partili Dağdan Kılıçdaroğluna sert tepki: Yazık, acınası haldeAK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'#Ak Parti
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Kritik toplantıdan savaş uyarısı geldiKritik toplantıdan 'savaş uyarısı' geldi #Agit
Sosyal medya devine şok Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...Sosyal medya devine şok! Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...#Telegram
Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Derhal silin talimatı verildi...Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 'Derhal silin' talimatı verildi...#Europol
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Kim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında gizli silahKim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında "gizli silah" #Prens Andrew
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
HABERLERKelebek Haberleri

Buhara Pilavı Tarifi | Mucize Lezzetler

#Sponsorlu İçerik#Arçelik#Mucize Lezzetler

Et ve sebzelerle hazırlanan bu pilav oldukça gösterişli! İşte kalabalık sofraların gözdesi olacak buhara pilavı tarifi…

Haberin Devamı

Malzemeler:

  • 500 g dana eti
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 2 su bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı haşlanmış bezelye
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 baş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Maydanoz


Tarif:

  1. Derine bir kase içerisine 2 su bardağı pirinci alın ve üzerine tuzla beraber kaynar su döküp kenara alın.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici içerisine kuşbaşı eti alın ve 20 dakika pişirin.
  3. Pişen etleri Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’den alın.
  4. Aynı şekilde yeniden Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’ye sıvıyağı alıp ısıtın ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.
  5. Ardından küçük küçük doğradığınız havuçları ekleyin ve kavurun.
  6. Üzerine etleri ilave edin.
  7. Salçayı da ekleyip kavurduktan sonra kenara aldığınız pirinçleri ekleyin.
  8. 15-20 dakika pirinçler kavrulduktan sonra üzerine 3 su bardağı su ilave edin.
  9. Bezelyeler ve baharatları da ekleyip tam ortasına bir baş sarımsak bırakın ve kapağını kapatıp Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’de pişirin.
  10. Suyunu iyice çektikten sonra 20 dakika demlenmeye bırakın.
  11. Buhara pilavınız hazır.

Afiyet olsun!


İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Arçelik#Mucize Lezzetler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler