Buhara Pilavı Tarifi | Mucize Lezzetler

Malzemeler:500 g dana eti1 adet soğan1 adet havuç2 su bardağı pirinçYarım çay bardağı haşlanmış bezelyeYarım çay bardağı sıvı yağ1 tatlı kaşığı salça1 baş sarımsak1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı toz kırmızı biber1 tatlı kaşığı tuzÜzeri için;Maydanoz Tarif:Derine bir kase içerisine 2 su bardağı pirinci alın ve üzerine tuzla beraber kaynar su döküp kenara alın.Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici içerisine kuşbaşı eti alın ve 20 dakika pişirin.Pişen etleri Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’den alın.Aynı şekilde yeniden Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’ye sıvıyağı alıp ısıtın ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın.Ardından küçük küçük doğradığınız havuçları ekleyin ve kavurun.Üzerine etleri ilave edin.Salçayı da ekleyip kavurduktan sonra kenara aldığınız pirinçleri ekleyin.15-20 dakika pirinçler kavrulduktan sonra üzerine 3 su bardağı su ilave edin.Bezelyeler ve baharatları da ekleyip tam ortasına bir baş sarımsak bırakın ve kapağını kapatıp Arçelik Gurme Şef™ Çok Amaçlı Pişirici’de pişirin.Suyunu iyice çektikten sonra 20 dakika demlenmeye bırakın.Buhara pilavınız hazır.Afiyet olsun!İlandır