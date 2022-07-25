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Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 25.07.2022 - 16:29 | Son Güncelleme:

Karides kroket

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Karides kroket

Karidesleri farklı tatlarla harmanlayıp çıtır çıtır yemek ister misiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         2 çorba kaşığı tereyağı

·         1,5 su bardağı un

·         1 çay bardağı süt

·         1 su bardağı kaşar peynir rendesi

·         100 gr haşlanmış jumbo karides

·         1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

·         Yarım çay kaşığı tuz

·         2 adet yumurta

·         1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için;

·         Sıvı yağ

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

Karides kroket Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak ta yer alan tavada tereyağını yakmadan eritin.
  2. Üzerine unu ilave edip, pembeleşmeye başladığında süt, kaşar peynir rendesi, Hindistan cevizi rendesi, karides ve tuzu ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
  3. Ardından soğumaya bırakın.
  4. Karışımdan büyük parçalar kopararak şekil verin.
  5. Önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın.
  6. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tencerede karides kroketleri kızartın.

Afiyet olsun

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