Karides kroket
Karidesleri farklı tatlarla harmanlayıp çıtır çıtır yemek ister misiniz?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 çorba kaşığı tereyağı
· 1,5 su bardağı un
· 1 çay bardağı süt
· 1 su bardağı kaşar peynir rendesi
· 100 gr haşlanmış jumbo karides
· 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi
· Yarım çay kaşığı tuz
· 2 adet yumurta
· 1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için;
· Sıvı yağ
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
Karides kroket Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını yakmadan eritin.
- Üzerine unu ilave edip, pembeleşmeye başladığında süt, kaşar peynir rendesi, Hindistan cevizi rendesi, karides ve tuzu ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin.
- Ardından soğumaya bırakın.
- Karışımdan büyük parçalar kopararak şekil verin.
- Önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tencerede karides kroketleri kızartın.
Afiyet olsun
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