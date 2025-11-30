MENÜ
Hamsi tava tarifi
Balık ve Deniz Ürünleri Hamsi tava tarifi
Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 01.12.2025 - 07:00

Hamsi tava tarifi

Hamsi tava tarifi

Incecik mısır ununa bulanıp altın renginde kızaran, dışı çıtır içi yumuşacık olan hamsi tava tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

700 g hamsi
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı mısır unu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
 

Sunum için;

Dilimlenmiş turp
Maydanoz
Limon dilimleri

 

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz

Hamsi tava tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. İlk olarak balıkların baş kısımlarını kesip, içlerini boşaltın ve iyice yıkayın.
  2. Süzdüğünüz balıkları cam bir kase içine koyup üzerine tuz serpin ve elinizle karıştırın.
  3. Ayrı bir tabağa mısır unu ekleyin.
  4. Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa güzelce bulayın.
  5. Arçelik Gurme SteamFry® Fritözün haznesinin içini bir fırça yardımı ile yağlayın.
  6. Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizin ve üstlerini de bir fırça yardımı ile yağlayın.
  7. Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz' ü balık programı - ızgara modunda 190 derecede 12 dakikaya ayarlayın.
  8. Balıkların her iki yüzeyi kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.
  9. Hamsi tavanız hazır.
  10. Turp, maydanoz ve limon dilimleri eşliğinde hamsilerinizi servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

 

