Son Güncelleme:
Hamsi tava tarifi
Incecik mısır ununa bulanıp altın renginde kızaran, dışı çıtır içi yumuşacık olan hamsi tava tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
700 g hamsi
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı mısır unu
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Sunum için;
Dilimlenmiş turp
Maydanoz
Limon dilimleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz
Hamsi tava tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak balıkların baş kısımlarını kesip, içlerini boşaltın ve iyice yıkayın.
- Süzdüğünüz balıkları cam bir kase içine koyup üzerine tuz serpin ve elinizle karıştırın.
- Ayrı bir tabağa mısır unu ekleyin.
- Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa güzelce bulayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz’ ün haznesinin içini bir fırça yardımı ile yağlayın.
- Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizin ve üstlerini de bir fırça yardımı ile yağlayın.
- Arçelik Gurme SteamFry® Fritöz' ü balık programı - ızgara modunda 190 derecede 12 dakikaya ayarlayın.
- Balıkların her iki yüzeyi kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.
- Hamsi tavanız hazır.
- Turp, maydanoz ve limon dilimleri eşliğinde hamsilerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.