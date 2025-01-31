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Hamsi tava tarifi
Bol yeşillik eşliğinde çıtır çıtır hamsi tava tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 kilo hamsi
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım su bardağı mısır unu
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Hamsi tava tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak balıkların baş kısımlarını kesip, içlerini boşaltın ve iyice yıkayın.
- Süzdüğünüz balıkları cam bir kase içine koyup üzerine tuz serpin ve elinizle karıştırın.
- Ayrı bir tabağa mısır unu ekleyin.
- Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa güzelce bulayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın her tarafını bir fırça yardımı ile yağlayın.
- Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizerek daire oluşturun ve 8-10 dakika yüksek ateşte pişmeye bırakın.
- Balıkların alt kısımları kızardıktan sonra üzerine düz bir kapak kapatın ve fazla yağını ayrı bir kaba süzün.
- Daha sonra balıkların diğer yüzünü çevirerek süzdüğünüz yağı tekrar balıkların üzerinde gezdirip 8-10 dakika yüksek ateşte pişirmeye devam edin.
- Balıkların her iki yüzeyi kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.
- Hamsi tavanız hazır.
Afiyet Olsun!
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