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Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 31.01.2025 - 18:16 | Son Güncelleme:

Hamsi tava tarifi

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Hamsi tava tarifi

Bol yeşillik eşliğinde çıtır çıtır hamsi tava tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

 Malzemeler:

 

1 kilo hamsi
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım su bardağı mısır unu
4 yemek kaşığı sıvı yağ

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Hamsi tava tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. İlk olarak balıkların baş kısımlarını kesip, içlerini boşaltın ve iyice yıkayın.
  2. Süzdüğünüz balıkları cam bir kase içine koyup üzerine tuz serpin ve elinizle karıştırın.
  3. Ayrı bir tabağa mısır unu ekleyin.
  4. Hamsileri, tabağa koyduğunuz mısır ununa güzelce bulayın.
  5. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavanın her tarafını bir fırça yardımı ile yağlayın.
  6. Balıkları aynı yönde, sıkı bir şekilde dizerek daire oluşturun ve 8-10 dakika yüksek ateşte pişmeye bırakın.
  7. Balıkların alt kısımları kızardıktan sonra üzerine düz bir kapak kapatın ve fazla yağını ayrı bir kaba süzün.
  8. Daha sonra balıkların diğer yüzünü çevirerek süzdüğünüz yağı tekrar balıkların üzerinde gezdirip 8-10 dakika yüksek ateşte pişirmeye devam edin.
  9. Balıkların her iki yüzeyi kızardığında servis tabağına alabilirsiniz.
  10. Hamsi tavanız hazır.

 

Afiyet Olsun!

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