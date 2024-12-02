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Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 02.12.2024 - 14:55 | Son Güncelleme:

Fırında lüfer tarifi

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Fırında lüfer tarifi

Özellikle Aralık ve Ocak aylarında tam zamanı olan Lüfer balığını mutlaka fırında yapmayı denemelisiniz.

  • Fırında
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet lüfer

·        Bir tutam tuz

·        Bir tutam karabiber

·        2 adet defne yaprağı

·        1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sunum için;

·        Limon dilimleri

·        Siyah zeytin

·        Dereotu

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Fırında lüfer tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Balıkları temizleyip iyice yıkayın.
  2. Üstlerine bir bıçak yardımı ile çizikler atın.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine lüferleri yerleştirin.
  4. Lüferlerin içine defne yaprağı ilave edin
  5. En son balıkların üstlerini bir fırça yardımı ile yağlayıp, tuz ve karabiber serpiştirin.
  6. Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.  
  7. Fırında lüfer balığınız hazır.
  8. Limon dilimleri, zeytin ve dereotu ile sunum tabağınızı süsleyerek balıklarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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