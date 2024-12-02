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Fırında lüfer tarifi
Özellikle Aralık ve Ocak aylarında tam zamanı olan Lüfer balığını mutlaka fırında yapmayı denemelisiniz.
- Fırında
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet lüfer
· Bir tutam tuz
· Bir tutam karabiber
· 2 adet defne yaprağı
· 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Sunum için;
· Limon dilimleri
· Siyah zeytin
· Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Arçelik A Fry Ankastre Fırın
Fırında lüfer tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Balıkları temizleyip iyice yıkayın.
- Üstlerine bir bıçak yardımı ile çizikler atın.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisine lüferleri yerleştirin.
- Lüferlerin içine defne yaprağı ilave edin
- En son balıkların üstlerini bir fırça yardımı ile yağlayıp, tuz ve karabiber serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
- Fırında lüfer balığınız hazır.
- Limon dilimleri, zeytin ve dereotu ile sunum tabağınızı süsleyerek balıklarınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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