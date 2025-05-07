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Deniz börülcesi salatası tarifi
Ege mutfağının en sevilen meze ve salata çeşitlerinden Deniz börülcesi!
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
1 demet deniz börülcesi
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
2 diş rendelenmiş sarımsak
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 tutam tuz
Üzeri için;
Limon dilimleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Deniz börülcesi salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak deniz börülcelerini iyice yıkayın.
- Cam bir kase içine üzerini geçecek kadar su, sirke ve deniz börülcelerini ekleyip 15 dakika bekletin.
- Suyunu süzdüğünüz deniz börülcelerini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak 'ta yer alan tencerenin içine aktarın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika haşlayın.
- Haşlanan deniz börülcelerin uç kısımlarından çekerek börülceleri tek tek ayıklayın.
- Ayıklanan deniz börülcelerini sunum tabağına alın.
- Üzerine limonun suyu, tuz, zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip iyice karıştırın.
- Deniz börülcesi salatanız hazır.
- Limon dilimleri eşliğinde salatanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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