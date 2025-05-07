MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriDeniz börülcesi salatası tarifi
GeriBalık ve Deniz Ürünleri Deniz börülcesi salatası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 07.05.2025 - 10:45 | Son Güncelleme:

Deniz börülcesi salatası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz börülcesi salatası tarifi

Ege mutfağının en sevilen meze ve salata çeşitlerinden Deniz börülcesi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

1 demet deniz börülcesi
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
2 diş rendelenmiş sarımsak
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 tutam tuz
 

Üzeri için;

Limon dilimleri

Kullanılan ürünler;

 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Deniz börülcesi salatası tarifi Nasıl yapılır?

 

 

Tarif:

 

  1. İlk olarak deniz börülcelerini iyice yıkayın.
  2. Cam bir kase içine üzerini geçecek kadar su, sirke ve deniz börülcelerini ekleyip 15 dakika bekletin.
  3. Suyunu süzdüğünüz deniz börülcelerini Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak 'ta yer alan tencerenin içine aktarın ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika haşlayın.
  4. Haşlanan deniz börülcelerin uç kısımlarından çekerek börülceleri tek tek ayıklayın.
  5. Ayıklanan deniz börülcelerini sunum tabağına alın.
  6. Üzerine limonun suyu, tuz, zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsağı ekleyip iyice karıştırın.
  7. Deniz börülcesi salatanız hazır.
  8. Limon dilimleri eşliğinde salatanızı servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi