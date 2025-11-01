Son Güncelleme:
Çipura tarifi
Doyurucu lezzetiyle sofraların en zarif balık seçeneklerinden biri: Fırında kızarmış çipura.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Çipura tarifi Nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 adet çipura
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 6 diş ezilmiş sarımsak
- 1 adet limon dilimi
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Cam bir kase içinde zeytinyağı, kekik, pul biber, 1 diş ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Balıkların her yerini sosa bulayın ve 30 dakika bekletin.
- Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine soslu balıkları ekleyip, üzerlerine bir bıçak yardımı ile derin çizikler atın.
- Çiziklerin içine limon dilimleri ve ezilmiş sarımsakları ilave edin.
- 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın ' da 30 dakika pişirin.
- Kızarmış çipuralarınız hazır.
- Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
