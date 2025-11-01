MENÜ
Çipura tarifi
Balık ve Deniz Ürünleri Çipura tarifi
Balık ve Deniz Ürünleri
Haber Giriş: 01.11.2025 - 07:00

Çipura tarifi

Çipura tarifi

Doyurucu lezzetiyle sofraların en zarif balık seçeneklerinden biri: Fırında kızarmış çipura.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Kullanılan ürünler;

Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın    

Çipura tarifi Nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

 

  • 3 adet çipura
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 6 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 adet limon dilimi
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Tarif:

 

  1. Cam bir kase içinde zeytinyağı, kekik, pul biber, 1 diş ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  2. Balıkların her yerini sosa bulayın ve 30 dakika bekletin.
  3. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içine soslu balıkları ekleyip, üzerlerine bir bıçak yardımı ile derin çizikler atın.
  4. Çiziklerin içine limon dilimleri ve ezilmiş sarımsakları ilave edin.
  5. 200 derecelik Arçelik A Fry Buhar Destekli Fırın  ' da 30 dakika pişirin.   
  6. Kızarmış çipuralarınız hazır.
  7. Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

