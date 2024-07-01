Yoğurtlu meyve salatası tarifi
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Haber Giriş: 01.07.2024 - 18:28 | Son Güncelleme:

Yoğurtlu meyve salatası tarifi

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Yoğurtlu meyve salatası tarifi

Hem pratik hem de oldukça hafif olan sağlıklı yoğurtlu meyve salatası tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

Yoğurt için;

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

    Meyve salatası için;

·        3 adet kırmızı elma

·        2 su bardağı yoğurt

·        Yarım çay bardağı kaju

·        Yarım çay bardağı cerry meyvesi

Kullanılan ürünler;

·       Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Yoğurtlu meyve salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  6. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesinin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabında 12 saat dinlendirin.
  7. Elmaları iyice yıkayıp, küçük küpler halinde kesin.
  8. Derin bir cam kasenin içine yoğurt, kaju, cerry meyvesi ve elmaları ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  9. Yoğurtlu meyve salatanız hazır.
  10. Sunum tabağına alarak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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