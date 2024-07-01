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Yoğurtlu meyve salatası tarifi
Hem pratik hem de oldukça hafif olan sağlıklı yoğurtlu meyve salatası tarifi.
- 2 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Meyve salatası için;
· 3 adet kırmızı elma
· 2 su bardağı yoğurt
· Yarım çay bardağı kaju
· Yarım çay bardağı cerry meyvesi
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Yoğurtlu meyve salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
- Elmaları iyice yıkayıp, küçük küpler halinde kesin.
- Derin bir cam kasenin içine yoğurt, kaju, cerry meyvesi ve elmaları ekleyip bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Yoğurtlu meyve salatanız hazır.
- Sunum tabağına alarak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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