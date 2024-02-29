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Haber GiriÅŸ: 01.03.2024 - 07:00 | Son GÃ¼ncelleme:

Yaban mersinli bowl tarifi

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Yaban mersinli bowl tarifi

Son zamanlarÄ±n en gÃ¶zdesi, kolayca hazÄ±rlayabileceÄŸiniz bowl tarifi.

  • 2 KiÅŸilik
  • 60+ dk

YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler

Malzemeler:

·        2 su bardaÄŸÄ± tatlÄ± yoÄŸurt

·        1 su bardaÄŸÄ± yaban mersini

·        2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± chia tohumu

·        1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Hindistan cevizi rendesi

·        1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal

Üzeri Ä°çin;

·        Yaban mersini

·        Yulaf ezmesi

·        Frambuaz

KullanÄ±lan ürünler;

·        TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi

·        Arçelik No Frost BuzdolabÄ±

·        Arçelik Skylight® Blender

·        Arçelik No Frost BuzdolabÄ±

Yaban mersinli bowl tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Tarif:

  1. TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
  2. Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
  3. ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, tatlÄ± yoÄŸurt modunu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
  4. YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
  5. 5 saat sonunda tatlÄ± yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
  6. Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
  7. Yaban mersini, bal, tatlÄ± yogurt, Hindistan cevizi rendesi ve chia tohumunu pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale gelene kadar ArÃ§elik SkylightÂ® Blenderâ€™ dan geÃ§irin.
  8. HazÄ±r olan harcÄ±nÄ±zÄ± iki kaseye bÃ¶lÃ¼p Ã¼zerini streÃ§ ile kapatarak ArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 30 dakika dinlendirin.
  9. Dolaptan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z harcÄ±nÄ±zÄ± sunum kasesine alÄ±n ve Ã¼zerini yaban mersini, frambuaz ve yulaf ezmesi ile sÃ¼sleyerek servis edin.

Afiyet Olsun!

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