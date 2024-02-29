Yaban mersinli bowl tarifi
Son zamanlarÄ±n en gÃ¶zdesi, kolayca hazÄ±rlayabileceÄŸiniz bowl tarifi.
- 2 KiÅŸilik
- 60+ dk
YapÄ±mÄ± iÃ§in malzemeler
Malzemeler:
· 2 su bardaÄŸÄ± tatlÄ± yoÄŸurt
· 1 su bardaÄŸÄ± yaban mersini
· 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± chia tohumu
· 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Hindistan cevizi rendesi
· 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal
Üzeri Ä°çin;
· Yaban mersini
· Yulaf ezmesi
· Frambuaz
KullanÄ±lan ürünler;
· TadÄ± Var® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost BuzdolabÄ±
· Arçelik Skylight® Blender
· Arçelik No Frost BuzdolabÄ±
Yaban mersinli bowl tarifi NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
Tarif:
- TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§ine metal kabÄ± yerleÅŸtirin.
- Metal kabÄ±n iÃ§ine sÃ¼tÃ¼ ekleyin ve lezzet sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ takÄ±p kapaÄŸÄ± kapatÄ±n.
- ArdÄ±ndan yoÄŸurt butonuna basÄ±p, tatlÄ± yoÄŸurt modunu seÃ§ip baÅŸlatÄ±n.
- YoÄŸurt ile mayalandÄ±rÄ±p bir tur karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve tekrar kapaÄŸÄ± kapatÄ±p mayalanmaya bÄ±rakÄ±n.
- 5 saat sonunda tatlÄ± yoÄŸurdunuz hazÄ±r.
- Metal kabÄ± TadÄ± VarÂ® Probiyotik YoÄŸurt ve Kefir Makinesi â€˜nin iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n veÂArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 12 saat dinlendirin.
- Yaban mersini, bal, tatlÄ± yogurt, Hindistan cevizi rendesi ve chia tohumunu pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z hale gelene kadar ArÃ§elik SkylightÂ® Blenderâ€™ dan geÃ§irin.
- HazÄ±r olan harcÄ±nÄ±zÄ± iki kaseye bÃ¶lÃ¼p Ã¼zerini streÃ§ ile kapatarak ArÃ§elik No Frost BuzdolabÄ±â€™nda 30 dakika dinlendirin.
- Dolaptan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z harcÄ±nÄ±zÄ± sunum kasesine alÄ±n ve Ã¼zerini yaban mersini, frambuaz ve yulaf ezmesi ile sÃ¼sleyerek servis edin.
Afiyet Olsun!
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