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Vişne kompostosu tarifi
Hazır ve asitli içeceklerden sıkılanlar için sağlıklı ve lezzetli komposto tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 kg vişne
· 3 lt su
· 3 su bardağı şeker
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Vişne kompostosu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Vişnelerin saplarını temizleyip, yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine çekirdeklerini çıkardığınız vişne, su ve şekeri ekleyip 30 dakika kaynatın.
- Hazır olan kompostonuz oda sıcaklığına geldiğinde büyük ve derin sunum kasesine ilave edip Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
- Vişne kompostonuz hazır.
- Soğuk soğuk servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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