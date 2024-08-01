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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:41 | Son Güncelleme:

Vişne kompostosu tarifi

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Vişne kompostosu tarifi

Hazır ve asitli içeceklerden sıkılanlar için sağlıklı ve lezzetli komposto tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 kg vişne

·        3 lt su

·        3 su bardağı şeker

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Vişne kompostosu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Vişnelerin saplarını temizleyip, yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine çekirdeklerini çıkardığınız vişne, su ve şekeri ekleyip 30 dakika kaynatın.
  3. Hazır olan kompostonuz oda sıcaklığına geldiğinde büyük ve derin sunum kasesine ilave edip Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat dinlendirin.
  4. Vişne kompostonuz hazır.
  5. Soğuk soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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