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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.09.2024 - 09:00 | Son Güncelleme:

Üzüm ve kivili smoothie tarifi

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Üzüm ve kivili smoothie tarifi

Güne enerjik ve zinde başlamak için mutlaka üzüm ve kivili smoothie’yi denemelisiniz!

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

  • 3 adet kivi
  • 1 su bardağı çekirdeksiz yeşil üzüm
  • 2 dilim kavun
  • 1,5 su bardağı buz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Skylight® Blender

Üzüm ve kivili smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kivilerin kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Skylight® Blender’ in içine kivi, çekirdeksiz üzüm, kavun ve buzları ekleyip karıştırın.
  3. Üzüm ve kivili smoothieniz hazır.
  4. İçine kivi dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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