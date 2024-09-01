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Üzüm ve kivili smoothie tarifi
Güne enerjik ve zinde başlamak için mutlaka üzüm ve kivili smoothie’yi denemelisiniz!
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 3 adet kivi
- 1 su bardağı çekirdeksiz yeşil üzüm
- 2 dilim kavun
- 1,5 su bardağı buz
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Skylight® Blender
Üzüm ve kivili smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kivilerin kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine kivi, çekirdeksiz üzüm, kavun ve buzları ekleyip karıştırın.
- Üzüm ve kivili smoothieniz hazır.
- İçine kivi dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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