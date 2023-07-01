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Tavuklu sandviç tarifi
Kepekli ekmek alternatifi ile keyifli bir öğün için tavuklu sandviç tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet tavuk göğüs
· 2 büyük dilim kepekli ekmek
· 2 büyük yaprak marul
· 1 adet büyük boy domates
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi
· Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Tavuklu sandviç tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Domatesi yıkayıp halka şeklinde kesin.
- Marul yapraklarını ise yıkayın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi ’ni ızgara moduna alıp tavuk göğüslerini arkalı önlü kızartın.
- Pişen tavukları jülyen dilimleyin.
- Ardından ekmeğin içine marul, domates ve tavuk dilimlerini koyup diğer ekmek dilimi ile üzerini kapatın.
- Hazır olan tavuklu sandviçi tekrar Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi ’nin içine koyun ve tost moduna alıp, ekmekler kızarana kadar çalıştırın.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz demli çay eşliğinde tavuklu sandviçinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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