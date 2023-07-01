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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.07.2023 - 11:56 | Son Güncelleme:

Tavuklu sandviç tarifi

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Tavuklu sandviç tarifi

Kepekli ekmek alternatifi ile keyifli bir öğün için tavuklu sandviç tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         2 adet tavuk göğüs

·         2 büyük dilim kepekli ekmek

·         2 büyük yaprak marul

·         1 adet büyük boy domates

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi

Tavuklu sandviç tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Domatesi yıkayıp halka şeklinde kesin.
  2. Marul yapraklarını ise yıkayın.
  3. Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi ’ni ızgara moduna alıp tavuk göğüslerini arkalı önlü kızartın.
  4. Pişen tavukları jülyen dilimleyin.
  5. Ardından ekmeğin içine marul, domates ve tavuk dilimlerini koyup diğer ekmek dilimi ile üzerini kapatın.
  6. Hazır olan tavuklu sandviçi tekrar Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi ’nin içine koyun ve tost moduna alıp, ekmekler kızarana kadar çalıştırın.
  7. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi ‘nde hazırlamış olduğunuz demli çay eşliğinde tavuklu sandviçinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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