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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:55 | Son Güncelleme:

Salatalıklı smoothie tarifi

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Salatalıklı smoothie tarifi

Sadece yaz aylarında değil ferahlamak istediğiniz veya besleyici bir atıştırmalık tüketmek istediğiniz her an tercih edebileceğiniz smoothie tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        3 adet orta boy salatalık

·        Yarım dilim muz

·        Yarım su bardağı badem sütü

·        Yarım limonun suyu

·        1 yemek kaşığı agave şurubu

·        1 avuç ıspanak yaprağı

·        2 avuç maydanoz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Skylight® Blender

Salatalıklı smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Salatalık maydanoz ve ıspanağı iyice yıkayın.
  2. Bir bıçak yardımı ile salatalıkları ortadan ikiye bölün.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine salatalık, maydanoz, ıspanak, muz, badem sütü, agave şurubu ve limon suyunu ekleyip çalıştırın.
  4. Salatalıklı smoothieniz hazır.

Afiyet Olsun!

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