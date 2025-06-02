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Salatalıklı smoothie tarifi
Sadece yaz aylarında değil ferahlamak istediğiniz veya besleyici bir atıştırmalık tüketmek istediğiniz her an tercih edebileceğiniz smoothie tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 3 adet orta boy salatalık
· Yarım dilim muz
· Yarım su bardağı badem sütü
· Yarım limonun suyu
· 1 yemek kaşığı agave şurubu
· 1 avuç ıspanak yaprağı
· 2 avuç maydanoz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Salatalıklı smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Salatalık maydanoz ve ıspanağı iyice yıkayın.
- Bir bıçak yardımı ile salatalıkları ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine salatalık, maydanoz, ıspanak, muz, badem sütü, agave şurubu ve limon suyunu ekleyip çalıştırın.
- Salatalıklı smoothieniz hazır.
Afiyet Olsun!
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