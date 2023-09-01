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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.09.2023 - 10:00 | Son Güncelleme:

Portakallı limonata tarifi

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Portakallı limonata tarifi

Mis gibi kokusu ve mükemmel lezzetiyle kurtarıcı içeceğiniz portakallı limonata!

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 adet portakal

·         2adet limon

·        1 su bardağı toz şeker

·        3 litre su

Üzeri için;

·        Taze nane

·        Buz küpleri


Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Skylight™ blender

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Portakallı limonata tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Öncelikle portakal ve limonları yıkayın.
  2. Ardından küpler halinde doğrayın ve içindeki çekirdekleri çıkarın.
  3. Arçelik Skylight™ blender ‘in içine portakal, limon dilimleri ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
  4. Elde ettiğiniz karışımı büyük bir cam kaseye alın ve üzerine suyu ekleyip 10 dakika bekleyin.
  5. Hazır olan limonatanızı bir süzgeç yardımı ile cam bir sürahiye boşaltın.
  6. Son olarak portakallı limonatanızı 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı nda soğutun.
  7. Portakallı limonatanız hazır.
  8. Buz küpleri ve taze nane serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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