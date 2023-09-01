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Portakallı limonata tarifi
Mis gibi kokusu ve mükemmel lezzetiyle kurtarıcı içeceğiniz portakallı limonata!
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 adet portakal
· 2adet limon
· 1 su bardağı toz şeker
· 3 litre su
Üzeri için;
· Taze nane
· Buz küpleri
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight™ blender
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Portakallı limonata tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Öncelikle portakal ve limonları yıkayın.
- Ardından küpler halinde doğrayın ve içindeki çekirdekleri çıkarın.
- Arçelik Skylight™ blender ‘in içine portakal, limon dilimleri ve toz şekeri ekleyip karıştırın.
- Elde ettiğiniz karışımı büyük bir cam kaseye alın ve üzerine suyu ekleyip 10 dakika bekleyin.
- Hazır olan limonatanızı bir süzgeç yardımı ile cam bir sürahiye boşaltın.
- Son olarak portakallı limonatanızı 1 saat Arçelik No Frost Buzdolabı ’nda soğutun.
- Portakallı limonatanız hazır.
- Buz küpleri ve taze nane serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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