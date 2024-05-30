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Kuru cacık tarifi
Et, balık ve tavuk yemeklerinin yanına en yakışan tariflerden kuru cacığı sizler için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
Süzme yoğurt için;
1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Kuru cacık için:
3 adet salatalık
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
2 diş rendelenmiş sarımsak
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı kuru nane
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
Dereotu
Kullanılan ürünler;
· Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Kuru cacık tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Salatalıkları yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.
- Derin bir cam kasenin içine salatalık, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış dereotu, süzme yogurt, kuru nane, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- Kuru cacık mezeniz hazır.
- Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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