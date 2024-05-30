Kuru cacık tarifi
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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.06.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuru cacık tarifi

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Kuru cacık tarifi

Et, balık ve tavuk yemeklerinin yanına en yakışan tariflerden kuru cacığı sizler için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler: 

 

Süzme yoğurt için;

 

1,5 litre süt
2 yemek kaşığı yoğurt
Kuru cacık için:

3 adet salatalık
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
2 diş rendelenmiş sarımsak
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı kuru nane
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
 

Üzeri için; 

Dereotu

 

Kullanılan ürünler;

 

·       Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Kuru cacık tarifi Nasıl yapılır?

Tarif: 

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
  6. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
  7. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
  8. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
  9. Salatalıkları yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın.
  10. Derin bir cam kasenin içine salatalık, rendelenmiş sarımsak, ince kıyılmış dereotu, süzme yogurt, kuru nane, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
  11. Kuru cacık mezeniz hazır.
  12. Servis etmeden önce üzerini dereotu ile süsleyebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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