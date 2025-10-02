MENÜ
Kişnişli smoothie tarifi
Atıştırmalıklar Kişnişli smoothie tarifi
Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:46

Kişnişli smoothie tarifi

Taptaze kişniş yapraklarının özel bir harmanla buluştuğu, ferahlatıcı ve aromatik smoothie tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 demet taze kişniş

·        1 su bardağı bebek ıspanak

·        1 adet muz

·        1 su bardağı su

·        Yarım su bardağı dilimlenmiş ananas

Sunum için;

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Skylight® Blender

Kişnişli smoothie tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kişniş ve ıspanağı iyice yıkayın.
  2. Muzun kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine kişniş, bebek ıspanak, muz, su ve ananası ekleyip iyice karıştırın.
  4. Kişnişli smoothieniz hazır.
  5. Üzerini taze nane ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Sponsorlu içerik.

