Kişnişli smoothie tarifi
Taptaze kişniş yapraklarının özel bir harmanla buluştuğu, ferahlatıcı ve aromatik smoothie tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 demet taze kişniş
· 1 su bardağı bebek ıspanak
· 1 adet muz
· 1 su bardağı su
· Yarım su bardağı dilimlenmiş ananas
Sunum için;
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Kişnişli smoothie tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kişniş ve ıspanağı iyice yıkayın.
- Muzun kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine kişniş, bebek ıspanak, muz, su ve ananası ekleyip iyice karıştırın.
- Kişnişli smoothieniz hazır.
- Üzerini taze nane ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
