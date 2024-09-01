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Kısır tarifi
Kek, börek ve demli bir çayın yanına en yakışan altın günlerinin vazgeçilmezi kısır tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1,5 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı domates sosu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 adet limonun suyu
- Yarım çay bardağı nar ekşisi
- 6 dal ince kıyılmış taze soğan
- Yarım demet kıyılmış maydanoz
- Yarım demet kıyılmış taze nane
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3-4 yaprak marul
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi
Kısır tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede 1,5 su bardağı suyu kaynatın ve altını kapatın.
- Sıcak suyun içine ince bulgurları ilave edip şişmesi için 15 dakika bekleyin.
- Bulgurlar şiştikten sonra tane tane olması için bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Şişen bulgurları derin bir cam kaseye alın ve içine domates sosu, zeytinyağı, tuz, pul biber, limonun suyu, nar ekşisi, taze soğan, maydanoz, biber salçası ve taze naneyi ekleyip biribirine iyice harmanlayın.
- Sunum tabağınızın içine yıkadığınız marulları serin ve üzerine kısırı ekleyin.
- Lezzetli kısır tarifiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlediğiniz çay eşliğinde kısırınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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