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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 02.06.2025 - 18:19 | Son Güncelleme:

Karpuzlu limonata tarifi

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Karpuzlu limonata tarifi

Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek karpuzlu limonata tarifi.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        Yarım adet orta boy karpuz

·        3 adet orta boy limon

·        1,5 su bardağı soğuk su

·        3 yemek kaşığı toz esmer şeker 

Sunum için;

·        Limon dilimi

·        Taze nane

·        Karpuz dilimi

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Skylight® Blender

Karpuzlu limonata tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklayın.
  2. Yıkadığınız limon kabuklarını rendeleyip limonların suyunu sıkın.
  3. Arçelik Skylight® Blender ‘in içine karpuz dilimleri, limon suyu, rendelenmiş limon kabukları, soğuk su ve şekeri ekleyip karıştırın.
  4. Hazır olan karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.
  5. Posa kısmını kullanmayın.
  6. Karpuzlu limonatanız hazır.
  7. Sunum bardağınızın içini limon dilimi, üzerini ise taze nane ve karpuz dilimi ile süsleyerek limonatanızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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