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Karpuzlu limonata tarifi
Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek karpuzlu limonata tarifi.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· Yarım adet orta boy karpuz
· 3 adet orta boy limon
· 1,5 su bardağı soğuk su
· 3 yemek kaşığı toz esmer şeker
Sunum için;
· Limon dilimi
· Taze nane
· Karpuz dilimi
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
Karpuzlu limonata tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Kabuğunu kesip dilimlere ayırdığınız karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklayın.
- Yıkadığınız limon kabuklarını rendeleyip limonların suyunu sıkın.
- Arçelik Skylight® Blender ‘in içine karpuz dilimleri, limon suyu, rendelenmiş limon kabukları, soğuk su ve şekeri ekleyip karıştırın.
- Hazır olan karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.
- Posa kısmını kullanmayın.
- Karpuzlu limonatanız hazır.
- Sunum bardağınızın içini limon dilimi, üzerini ise taze nane ve karpuz dilimi ile süsleyerek limonatanızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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