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Jalapeno turşusu tarifi
Hamburger, et yemekleri ve sandviçlerin en güzel eşlikçisi jalapeno turşusunu evde yapmaya ne dersiniz?
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 250 g jalapeno biberi
· 1 su bardağı su
· 1 su bardağı sirke
· 1 yemek kaşığı salamura tuz
· 2 diş sarımsak
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Jalapeno turşusu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Biberleri yıkayıp yuvarlak şeklinde dilimleyin.
- Sarımsakların kabuklarını soyun.
- Bir büyük kavanozun içine sarımsak ve dilimlediğiniz biberleri koyun.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan sos tenceresinin içine su, tuz ve sirkeyi ekleyip kaynatın.
- Ardından kavanoza ekleyin.
- Kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında 1 hafta bekletin.
- 1 hafta sonunda turşunuzu Arçelik No Frost Buzdolabı ‘ nda saklayın.
- Kavanozu açtıktan sonra 10 gün içinde tüketin.
Afiyet Olsun!
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