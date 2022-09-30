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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 30.09.2022 - 19:42 | Son Güncelleme:

Jalapeno turşusu tarifi

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Jalapeno turşusu tarifi

Hamburger, et yemekleri ve sandviçlerin en güzel eşlikçisi jalapeno turşusunu evde yapmaya ne dersiniz?

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         250 g jalapeno biberi

·         1 su bardağı su

·         1 su bardağı sirke

·         1 yemek kaşığı salamura tuz

·         2 diş sarımsak

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

 

Jalapeno turşusu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Biberleri yıkayıp yuvarlak şeklinde dilimleyin.
  2. Sarımsakların kabuklarını soyun.
  3. Bir büyük kavanozun içine sarımsak ve dilimlediğiniz biberleri koyun.
  4. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan sos tenceresinin içine su, tuz ve sirkeyi ekleyip kaynatın.
  5. Ardından kavanoza ekleyin.
  6. Kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında 1 hafta bekletin.
  7. 1 hafta sonunda turşunuzu Arçelik No Frost Buzdolabı ‘ nda saklayın.
  8. Kavanozu açtıktan sonra 10 gün içinde tüketin.

Afiyet Olsun!

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