Humus ve avokadolu dürüm
Humus ve avokadonun eşsiz uyumunu mutlaka denemelisiniz.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 su bardağı haşlanmış nohut
· 2 yemek kaşığı tahin
· 1/2 limonun suyu
· 1/2 çay bardağı zeytinyağı
· 1/2 çay bardağı su
· Yarım çay kaşığı kimyon
· 2 diş sarımsak
· Yarım çay kaşığı tuz
· 4 adet marul
· 2 adet domates
· 2 avokado
· 3 adet esmer lavaş
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Doğrayıcı
· Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi
Humus ve avokadolu dürüm Nasıl yapılır?
Tarif:
- Domatesleri küçük küçük doğrayıp, marul yapraklarını ise birkaç parçaya ayırın.
- Avokadoların ise kabuklarını soyup ikiye bölün.
- Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon, kabuklarını soyduğunuz sarımsak ve tuzu koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Hazır olan humusu servis tabağına alın.
- Haznesini temizlediğiniz Arçelik Resital Doğrayıcı ‘ nın içine ikiye böldüğünüz avokadoları koyup pürüzsüz hale getirmeden biraz karıştırın.
- Esmer lavaşların içine bıçak yardımı ile humus ve avokadoları sürün.
- En son marul ve domatesleri üzerine ekleyip, lavaşı sarsarak kapatın.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi ‘ nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde dürümünüzü servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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