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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 31.10.2022 - 16:53 | Son Güncelleme:

Humus ve avokadolu dürüm

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Humus ve avokadolu dürüm

Humus ve avokadonun eşsiz uyumunu mutlaka denemelisiniz.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         2 su bardağı haşlanmış nohut

·         2 yemek kaşığı tahin

·         1/2 limonun suyu

·         1/2 çay bardağı zeytinyağı

·         1/2 çay bardağı su

·         Yarım çay kaşığı kimyon

·         2 diş sarımsak

·         Yarım çay kaşığı tuz

·         4 adet marul

·         2 adet domates

·         2 avokado

·         3 adet esmer lavaş

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Doğrayıcı

·         Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi

 

Humus ve avokadolu dürüm Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Domatesleri küçük küçük doğrayıp, marul yapraklarını ise birkaç parçaya ayırın.
  2. Avokadoların ise kabuklarını soyup ikiye bölün.
  3. Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon, kabuklarını soyduğunuz sarımsak ve tuzu koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  4. Hazır olan humusu servis tabağına alın.
  5. Haznesini temizlediğiniz Arçelik Resital Doğrayıcı ‘ nın içine ikiye böldüğünüz avokadoları koyup pürüzsüz hale getirmeden biraz karıştırın.
  6. Esmer lavaşların içine bıçak yardımı ile humus ve avokadoları sürün.
  7. En son marul ve domatesleri üzerine ekleyip, lavaşı sarsarak kapatın.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay Makinesi nde hazırlamış olduğunuz çay eşliğinde dürümünüzü servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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