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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.07.2023 - 11:59 | Son Güncelleme:

Haydari tarifi

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Haydari tarifi

Nefis tadını ve kıvamını süzme yoğurt, nane, sarımsak ve zeytinyağından alan enfes haydari tarifi...

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         200 g kaşığı süzme yoğurt

·         50 g beyaz peynir

·         2 diş sarımsak

·         4 yemek kaşığı zeytinyağı

·         1 tatlı kaşığı kuru nane

·         5 dal dereotu

·         Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

·         Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

·         Taze nane

·         Zeytinyağı

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Ankastre Ocak

·         Arçelik No Frost Buzdolabı

Haydari tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
  2. Dereotunu ise ince ince kıyıp, beyaz peyniri bir çatal yardımı ile ezin.
  3. Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tavada zeytinyağını kızdırın.
  4. Ardından ceviz, tuz ve kuru naneyi ekleyip soteleyin.
  5. Sotelenen cevizi kenara alıp soğumaya bırakın.
  6. Cam bir kasenin içine sarımsak, beyaz peynir, dereotu, sotelenen ceviz ve yoğurdu ekleyip iyice harmanlayın.
  7. Hazır olan haydariyi Arçelik No Frost Buzdolabı ’nda 1 saat soğutun.
  8. Haydariniz hazır.
  9. Haydariyi sunum tabağına alıp üzerine zeytinyağı ve nane ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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