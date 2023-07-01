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Haydari tarifi
Nefis tadını ve kıvamını süzme yoğurt, nane, sarımsak ve zeytinyağından alan enfes haydari tarifi...
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 200 g kaşığı süzme yoğurt
· 50 g beyaz peynir
· 2 diş sarımsak
· 4 yemek kaşığı zeytinyağı
· 1 tatlı kaşığı kuru nane
· 5 dal dereotu
· Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
· Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
· Taze nane
· Zeytinyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Ankastre Ocak
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Haydari tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak sarımsakların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Dereotunu ise ince ince kıyıp, beyaz peyniri bir çatal yardımı ile ezin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta yer alan tavada zeytinyağını kızdırın.
- Ardından ceviz, tuz ve kuru naneyi ekleyip soteleyin.
- Sotelenen cevizi kenara alıp soğumaya bırakın.
- Cam bir kasenin içine sarımsak, beyaz peynir, dereotu, sotelenen ceviz ve yoğurdu ekleyip iyice harmanlayın.
- Hazır olan haydariyi Arçelik No Frost Buzdolabı ’nda 1 saat soğutun.
- Haydariniz hazır.
- Haydariyi sunum tabağına alıp üzerine zeytinyağı ve nane ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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