Haşlanmış mısır tarifi
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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.07.2024 - 17:52 | Son Güncelleme:

Haşlanmış mısır tarifi

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Haşlanmış mısır tarifi

Lezzetli süt mısırlarının haşlanıp tereyağı ile buluşması…

  • Ocakta
  • 2 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        2 adet mısır

·        1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için;

·        Kıyılmış taze nane

·        Tuz

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici

·        Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Haşlanmış mısır tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Mısırların püsküllerini temizleyip mısırları yıkayın ve ortadan ikiye bölün.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici nin haznesine mısırları ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin.
  3. Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici yi haşlama modunda 30 dakikaya ayarlayın.
  4. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritin ve haşlanan mısırları 5 dakika tereyağında kavurun.
  5. Mısırlarınız hazır.
  6. Üzerine kıyılmış taze nane ve tuz serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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