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Haşlanmış mısır tarifi
Lezzetli süt mısırlarının haşlanıp tereyağı ile buluşması…
- Ocakta
- 2 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 2 adet mısır
· 1 tatlı kaşığı tereyağı
Üzeri için;
· Kıyılmış taze nane
· Tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Haşlanmış mısır tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Mısırların püsküllerini temizleyip mısırları yıkayın ve ortadan ikiye bölün.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ nin haznesine mısırları ekleyip üzerini geçecek kadar su ilave edin.
- Ardından Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’ yi haşlama modunda 30 dakikaya ayarlayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağını eritin ve haşlanan mısırları 5 dakika tereyağında kavurun.
- Mısırlarınız hazır.
- Üzerine kıyılmış taze nane ve tuz serperek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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