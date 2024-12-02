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Haber Giriş: 02.12.2024 - 15:19 | Son Güncelleme:

Fıstık pesto tarifi

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Fıstık pesto tarifi

Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki fıstıkla yapılan basit, kolay ve lezzetli fıstık pesto tarifi.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        70 g tuzsuz kabuksuz Antep fıstık

·        10 g taze fesleğen

·        2 diş sarımsak

·        30 g pecorino romano peyniri

·        1 su bardağı sızma zeytinyağı

·        Yarım çay kaşığı tuz

Kullanılan ürünler;

·       Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

·       Arçelik No Frost Buzdolabı

Fıstık pesto tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Fesleğeni yıkayıp kurulayın.
  2. Sarımsakların ise sadece kabuklarını soyun.
  3. Pecorino romano peynirini kabaca dilimleyin.
  4. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti' nin içine fıstık, taze fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri, tuz ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
  5. Fıstık pestonuz hazır.
  6. Pesto sosunuzu 3 gün Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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