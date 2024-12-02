Son Güncelleme:
Fıstık pesto tarifi
Taze fesleğen, sarımsak, pecorino peyniri ve tabii ki fıstıkla yapılan basit, kolay ve lezzetli fıstık pesto tarifi.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 70 g tuzsuz kabuksuz Antep fıstık
· 10 g taze fesleğen
· 2 diş sarımsak
· 30 g pecorino romano peyniri
· 1 su bardağı sızma zeytinyağı
· Yarım çay kaşığı tuz
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Fıstık pesto tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Fesleğeni yıkayıp kurulayın.
- Sarımsakların ise sadece kabuklarını soyun.
- Pecorino romano peynirini kabaca dilimleyin.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti' nin içine fıstık, taze fesleğen, sarımsak, pecorino romano peyniri, tuz ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.
- Fıstık pestonuz hazır.
- Pesto sosunuzu 3 gün Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda muhafaza edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.