Son Güncelleme:
Fırında Çıtır Polenta Kızartması Tarifi
Dışı çıtır çıtır, ortası ise yumuşak olan lezzetli Polenta Patates Kızartması.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 paket pişirilmiş polenta
· 2 dal taze kekik
· 1 çay kaşığı pul biber
· 1 çay kaşığı karabiber
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 yemek kaşığı toz parmesan
· 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Doğrayıcı
· Arçelik Ankastre Fırın
Fırında Çıtır Polenta Kızartması Tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine baharatları, toz parmesan ve zeytinyağını koyup, karıştırın.
- Önceden pişirilmiş polentayı paketinden çıkarın ve fazla nem varsa hafifçe kurulayın.
- Polentayı patatesler halinde eşit şekilde kesin ve baharatlı karışımla iyice harmanlayın.
- Patatesleri eşit bir tabaka halinde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
- Fırında çıtır polenta patates kızartmanız hazır. Dilediğiniz sos eşliğinde servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.