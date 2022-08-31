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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 31.08.2022 - 16:22 | Son Güncelleme:

Fırında Çıtır Polenta Kızartması Tarifi

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Fırında Çıtır Polenta Kızartması Tarifi

Dışı çıtır çıtır, ortası ise yumuşak olan lezzetli Polenta Patates Kızartması.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·         1 paket pişirilmiş polenta

·         2 dal taze kekik

·         1 çay kaşığı pul biber

·         1 çay kaşığı karabiber

·         1 çay kaşığı tuz

·         1 yemek kaşığı toz parmesan

·         3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kullanılan ürünler;

·         Arçelik Resital Doğrayıcı

·         Arçelik Ankastre Fırın

Fırında Çıtır Polenta Kızartması Tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Arçelik Resital Doğrayıcı ‘nın içine baharatları, toz parmesan ve zeytinyağını koyup, karıştırın.
  2. Önceden pişirilmiş polentayı paketinden çıkarın ve fazla nem varsa hafifçe kurulayın.
  3. Polentayı patatesler halinde eşit şekilde kesin ve baharatlı karışımla iyice harmanlayın.
  4. Patatesleri eşit bir tabaka halinde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın ‘da 30 dakika pişirin.
  6. Fırında çıtır polenta patates kızartmanız hazır. Dilediğiniz sos eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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